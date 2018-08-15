Морские перевозки из РФ в Украину приостановлены из-за санкций – Reuters

Российские судовладельцы опасаются везти груз в Украину / Фото: Facebook/Юрий Луценко

Грузовые морские перевозки на территорию Украины из России приостановлены судовладельцами после задержания в порту Херсона судна, которое попало под санкции Киева.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, данные системы слежения за судами показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.

Однако отраслевые источники уверяют, что ряд российских судовладельцев, который нет в санкционных списках Киева, приостанавливают перевозки в Украину из-за боязни потерять свой груз.

“Конечно, мы не поедем в Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)”, - сказал один из источников в судоходной отрасли.

Как сообщается, в период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев. Из Украины, как правило, везут свежее подсолнечное масло. Отмечается, что эти перевозки в данный момент приостановлены.

Напомним, СБУ по Крыму выявило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО.

Как известно, после окончании трехдневного запрета покинуть Херсон российскому танкеру Mekhanik Pogodin вновь запретили выход из порта.