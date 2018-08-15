Российскому судну еще раз запретили покидать Херсон

На судне до сих пор не провели никаких проверок.
После окончании трехдневного запрета покинуть Херсон российскому танкеру Mekhanik Pogodin вновь запретили выход из порта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора судна - компанию "В. Ф. Танкер".
Когда 14 августа грузополучатели Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) повторно попытались растаможить груз, то получили отказ.
На судне до сих пор не провели никаких проверок. Украинской стороне были направлены уведомления о незаконности задержки судна, а также предупреждение об ответственности за убытки.
Кроме того, компания-оператор заявила о нарушении Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов.
10 августа постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ по Крыму выявило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями СНБО.