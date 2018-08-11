В порту Херсона задержали санкционное судно из России

Судно под санкциями СНБО приехало в украинский порт / Фото: ark.gp.gov.ua

В морской торговый порт Херсона 10 августа зашло судно под названием Mekhanik Pogodin, которое передвигается под российским флагом и, как выяснилось, находится в списке санкций СНБО.

"Сотрудниками ГУ СБУ в АРК в настоящее время выявлено и задокументировано судно "Mekhanik Pogodin" IMO 9598397 под флагом РФ, что находится во владении российской компании, которая, в свою очередь, является в списке санкций СНБО", - сообщил об инциденте в Facebook постпред президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Отмечается, что перевозило судно нефтепродукты. Это дело украинские чиновники намерены расследовать на самом высшем уровне.

«Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро», - уточнил Бабин.

/ Фото: скрин Facebook/Борис Бабин

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что российские власти, как военные, так и политические, смотрят на Азово-Черноморский регион исключительно как на важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.