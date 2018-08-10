Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей

Александр Турчинов / УНИАН

Российские власти, как военные, так и политические, смотрят на Азово-Черноморский регион исключительно как на важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.

Соответствующее сообщение опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, он заявил, что постоянное увеличения военного присутствия РФ сочетается с «грубым нарушением международного морского права в Азовском море, проявляется, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов».

«Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», − подытожил Турчинов.

Напомним, ранее эксперт рассказал о целях России в Азовском море.