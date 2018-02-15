Турчинов назвал причины, по которым Украина не смогла защитить Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что из-за плачевного состояния украинской армии, которая на тот момент насчитывала около 5 тысяч солдат резерва, и угрозы полномасштабного вторжения России, новые органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года.

Об этом он сказал на допросе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, пишет Украинская правда.

"К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти — Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", — сказал секретарь СНБО.

По его словам, главной задачей было — сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

Он также отметил, что когда утром 27 февраля спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, он приказал руководителям внутренних войск, базировавшихся там — окружить парламент и Кабмин АРК, подготовить и провести спецоперацию по возвращению контроля над этими зданиями.

"Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание и вынуждены были разойтись", – говорит Турчинов.

После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он отдал приказ подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по противодействию агрессии РФ.

Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат — это и весь резерв.

"Главная проблема, которую вскрыли на заседании — подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно.

Поэтому, по словам Турчинова, было принято решение начать переброску сил с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления от вторжения РФ: киевский, сумской, харьковский, донецкий.

На этом заседании СНБО также было принято решение о мобилизации, которая, однако, не могла начаться сразу, потому что вся система военкоматов была разрушена, говорит он.

"Мобилизация была объявлена только 17 марта... Почему? Потому что не было оружия — вооружить новых военных, одежды — одеть, резервов, чтобы питать. Мы вынуждены были полностью восстанавливать логистику армии", — заявил секретарь СНБО.

"Те военные, которые остались верными присяге несмотря на тотальную измену, и продержались фактически месяц, позволили подготовить оборону и сорвать планы вторжения России на материковую часть Украины", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, генерал-полковник Михаил Коваль рассказал подробности вторжения России в Крым.