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Цена на обучение в университетах взлетит до 50 тысяч: в чем причина

Марина Фурман
10 мая 2025, 22:29
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В Украине существенно увеличится стоимость контрактной формы обучения.
студенты, деньги
В Украине вырастет цена на контрактную форму обучения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить год обучения в университете на контракте
  • Почему стоимость резко выросла

В Украине подорожает контрактная форма обучения в университетах. За образование придется платить около 50 тысяч гривен в год. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

Он напомнил, что в прошлом году средняя стоимость контракта по Украине составляла примерно 35-38 тысяч гривен в год.

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По его словам, повышение стоимости обусловлено не только инфляцией. Одной из ключевых причин является потребность в повышении заработных плат преподавателей, которые, как отмечает Винницкий, по состоянию на сегодня остаются низкими.

"Мы очень часто говорим о низких зарплатах наших учителей, но должны понимать, что зарплаты преподавателей высшей школы также низкие. А зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов, которые заходят в учреждения высшего образования, и от стоимости их обучения", - отметил заместитель министра.

Все же в Министерстве образования и науки понимают, что новая стоимость обучения на контракте может стать непосильной для многих украинских семей. Поэтому для будущих студентов и их родителей планируется ввести систему грантов, которая позволит компенсировать часть стоимости обучения.

"Если раньше контрактник самостоятельно платил за контракт, например, 38 тысяч гривен, то сейчас, при повышенной стоимости, он будет платить 35 тысяч, а еще 15-16 тысяч получит в форме гранта", - объяснил заместитель министра образования и науки.

Обучение и гранты в Украине - что известно

Ранее Главред писал, что Украине может вырасти цена на обучение по контракту в государственных высших учебных заведениях. Стоимость обучения на престижных специальностях будет повышена до стоимости обучения студента бюджетной формы, которую тратит на него государство в конкретном вузе.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что украинские студенты, которые поступили на контракт, впервые впервые получат грант на обучение в приложении "Дія". Гранты доступны для студентов, обучающихся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направлений.

Министр социальной политики Оксана Жолнович ранее рассказывала, что воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства грант в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. Отмечается, что это будет способствовать формированию социальной ответственности и финансовой грамотности.

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Что известно о Министерстве образования и науки Украины?

Министерство образования и науки Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности,трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляющих другую деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности, сообщает Википедия.

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