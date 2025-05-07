Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

Кабмин может установить минимальные цены на контракт для многих специальностей.

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В Украине могут сильно повысить стоимость контрактного обучения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В Украине резко может вырасти стоимость контрактного обучения в вузах

Стоимость обучения на контракте может приравняться к сумме, которую тратит государство на студента бюджетной формы обучения

В Украине может вырасти стоимость обучения по контракту в государственных высших учебных заведениях. Стоимость обучения на престижных специальностях будет повышена до стоимости обучения студента бюджетной формы, которую тратит на него государство в конкретном вузе. Об этом говорится в постановлении Кабмина №417.

Кабмин утвердил перечень специальностей, для которых в 2025 году будут установлены минимальные цены на контракт. Отмечается, что стоимость обучения не может быть меньше размера платы за первый год обучения, умноженный на расчетный срок выполнения образовательной программы в годах.

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О каких специальностях идет речь

В перечень таких специальностей включены: B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство", B2 "Дизайн", B11 "Филология" (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики), C1 "Экономика и международные экономические отношения" (по специализациям), C2 "Политология"C3 "Международные отношения", C4 "Психология", C5 "Социология", C6 "География и региональные студии", C7 "Журналистика", D1 "Учет и налогообложение, D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", D3 "Менеджмент", D4 "Публичное управление и администрирование", D5 "Маркетинг", D7 "Торговля", D8 "Право", D9 "Международное право", F1 "Прикладная математика", F2 "Инженерия программного обеспечения", F3 "Компьютерные науки", F5 "Кибербезопасность и защита информации", F6 "Информационные системы и технологии"F7 "Компьютерная инженерия", G17 "Архитектура и градостроительство", H6 "Ветеринарная медицина", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология"I5 "Медсестринство" (по специализациям), I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения" (по специализациям), I7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям), I8 "Фармация" (по специализациям), I9 "Общественное здоровье", J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", J3 "Туризм и рекреация", J5 "Морской и внутренний водный транспорт".

"Обучение станет дороже, чем в Польше"

Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко отмечал, что из-за такого шага стоимость обучения в Украине может стать выше, чем в Польше, Чехии, Словакии. Это может спровоцировать выезд молодых людей из Украины для получения образования в других европейских государствах.

"Данный шаг, инициированный Министерством образования и науки, противоречит европейскому курсу в области высшего образования, где доступ граждан ЕС к университетскому образованию является практически бесплатным, за счет государства. Европейские университеты только для иностранных студентов, а также на заочное обучение устанавливают размер платы за обучение самостоятельно, без какого-либо вмешательства государства", - утверждает Николаенко.

Он добавил, что Союз ректоров Украины 1 мая направил письмо к президенту Украины с просьбой остановить действие соответствующего постановления Кабмина.

Ранее Главред рассказывал о грантах на оплату обучения уже появились в "Дії". Гранты доступны для студентов, обучающихся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направлений.

Глава МОН Украины Оксен Лисовой отметил, что украинские университеты лучше, чем некоторые европейские.

"Когда мы говорим об образовании за рубежом, то всегда обращаем свое внимание на несколько десятков топ-университетов Америки, Европы, но туда не так просто поступить. Вот если не поступили в этот топ-20 или топ-10 европейских или американских университетов, то, поверьте, я абсолютно ответственно и самокритично говорю: лучше поступать в Украине. Наши университеты лучше, чем некоторые европейские, они дают хорошее образование", - сказал Лисовой.

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