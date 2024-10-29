В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку

Коротко:
- Студенты имеют отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме
- Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые прошли военную кафедру, могут мобилизовать
- 30-летних мужчин, которые получают первое высшее образование, не могут мобилизовать
Большинство студентов высших учебных заведений Украины имеют отсрочку от мобилизации и не являются военнообязанными. Это положение определено законом №10449, однако существуют исключения, по которым некоторых студентов могут мобилизовать. Об этом УНИАН рассказал бывший нардеп и доктор юридических наук Владимир Пилипенко.
По его словам, мужчины-студенты имеют право на отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также от призыва освобождаются все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.
Кого могут мобилизовать
Важно помнить, что отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться этим правом, каждый студент обязан подать справку из деканата в территориальный центр комплектования (ТЦК). Если человек не сообщит в военный комиссариат, он считается военнообязанным и может получить повестку.
Не получат отсрочку также студенты, которые:
- Учатся на вечерней или заочной форме;
- Получают не первое высшее образование;
- Получают образование, ниже имеющегося;
- Отказываются проходить общевойсковую подготовку (такие студенты будут исключены из вуза).
Пилипенко отметил, что лиц в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только с их согласия после подписания контракта. Однако это не касается мужчин, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность - их закон дает право мобилизовать.
Могут ли мобилизовать студентов по достижении 30 лет
В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, по которому мужчины-студенты, которым исполнилось 30 лет, лишаются права на отсрочку. Однако сейчас этот законопроект снят с рассмотрения, поэтому 30-летние украинцы по-прежнему не подлежат призыву, если они непрерывно получают первое высшее образование. Никакой возрастной границы для получения отсрочки не установлено.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский подал в ВР два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации. Законопроекты предлагают продлить их на 90 дней с 10 ноября 2024 года.
А 29 октября Верховная Рада поддержала эти законы. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304. Новые сроки будут действовать до 7 февраля 2025 года.
Как сообщал Главред, в Украине уже мобилизовали более 1 миллиона граждан в Силы обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко во время заседания Верховной Рады он отметил, что планируется призвать еще 160 тысяч человек.
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