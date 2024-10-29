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В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку

Руслана Заклинская
29 октября 2024, 20:00
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Большинство студентов имеют отсрочку от призыва, однако существуют исключения, по которым некоторых могут мобилизовать, пояснил экс-нардеп Владимир Пилипенко.
В Украине не все студенты освобождаются от мобилизации: кому могут выдать повестку
Кого из студентов могут мобилизовать в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Студенты имеют отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме
  • Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые прошли военную кафедру, могут мобилизовать
  • 30-летних мужчин, которые получают первое высшее образование, не могут мобилизовать

Большинство студентов высших учебных заведений Украины имеют отсрочку от мобилизации и не являются военнообязанными. Это положение определено законом №10449, однако существуют исключения, по которым некоторых студентов могут мобилизовать. Об этом УНИАН рассказал бывший нардеп и доктор юридических наук Владимир Пилипенко.

По его словам, мужчины-студенты имеют право на отсрочку, если получают первое высшее образование и учатся на дневной или дуальной форме. Также от призыва освобождаются все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

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Кого могут мобилизовать

Важно помнить, что отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться этим правом, каждый студент обязан подать справку из деканата в территориальный центр комплектования (ТЦК). Если человек не сообщит в военный комиссариат, он считается военнообязанным и может получить повестку.

Не получат отсрочку также студенты, которые:

  • Учатся на вечерней или заочной форме;
  • Получают не первое высшее образование;
  • Получают образование, ниже имеющегося;
  • Отказываются проходить общевойсковую подготовку (такие студенты будут исключены из вуза).

Пилипенко отметил, что лиц в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать только с их согласия после подписания контракта. Однако это не касается мужчин, которые прошли военную кафедру, получили звание офицеров запаса и военно-учетную специальность - их закон дает право мобилизовать.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Могут ли мобилизовать студентов по достижении 30 лет

В 2023 году депутаты зарегистрировали законопроект, по которому мужчины-студенты, которым исполнилось 30 лет, лишаются права на отсрочку. Однако сейчас этот законопроект снят с рассмотрения, поэтому 30-летние украинцы по-прежнему не подлежат призыву, если они непрерывно получают первое высшее образование. Никакой возрастной границы для получения отсрочки не установлено.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский подал в ВР два законопроекта, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации. Законопроекты предлагают продлить их на 90 дней с 10 ноября 2024 года.

А 29 октября Верховная Рада поддержала эти законы. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304. Новые сроки будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Как сообщал Главред, в Украине уже мобилизовали более 1 миллиона граждан в Силы обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко во время заседания Верховной Рады он отметил, что планируется призвать еще 160 тысяч человек.

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