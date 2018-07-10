В Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море

Депутаты "Самопомочи" зарегистрировали законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Докумет передан на рассмотрение руководства Рады, сообщается на сайте парламента.

"Мы требуем от президента Украины срочно подать в Верховную Раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. А также в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи закона Украины о Национальной безопасности Украины обратиться с посланием к Раде по внутреннему и внешнему состоянию Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море", - заявил во время выступления в Раде нардеп Семен Семенченко.

Текст документа и пояснительная записка к нему на сайте парламента пока отсутствуют.

Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи президентами России Владимиром Путиным и Украины Леонидом Кучмой. На основании соглашения, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что провокации, которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, а Россия ползуче захватывает эту территорию.

"Российская Федерация решила не устанавливать никаких границ - им было удобно вроде бы совместно использовать море, но, обладая чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами, они имели преимущество", - сказал Маломуж.

По его словам, в масштабной конфронтации таким образом можно наступать в том числе с моря - на Мариуполь и другие регионы. "Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы – это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров", - сказал Маломуж.

Накануне Федеральная служба безопасности РФ задержала в Азовском море семь торговых судов, следовавших в Украину. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что суда не задерживали, а только "досматривали". "На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - сообщил он.