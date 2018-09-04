Украина проведет границу с Россией в Азовском море

Глава МИД Украины Павел Климкин

Официальный Киев поднимет вопрос о проведении в акватории Азовского моря границы с Россией.

"Мы пытаемся сейчас сконцентрировать наших партнеров на то, чтобы политически и юридически Азовское море было признано обычным территориальным морем в противовес тем манипуляциям, спекуляции, о которых говорится", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По словам Климкина, такая позиция позволит Украине установить морскую границу с Россией и использовать инициативу в судебных делах.

Министр также отметил необходимость усилить военное присутствие украинской стороны на побережье Азовского моря.

Напомним, в июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море.