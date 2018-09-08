В МИД признали поражение Украины в соглашениях с РФ по Азову и Керченскому проливу

Концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, заявили в МИД / korabli.eu

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что подписание документов по акватории Азовского моря и Керченскому проливу с Россией стало формальным поражением Украины.

В материале заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль и советника главы МИД Тараса Качки на zn.ua отмечается, что хотя на самом деле концепция "внутренних вод" никогда не была реализована, а единственным работающим элементом была взаимная навигация в акватории Азова, отмечают в украинском МИД.

Представители МИД подчеркивают, что все остальные суверенные права остались индивидуальными и реализовываются каждой стороной в своей части Азова. И международно-правовой базой для реализации этих прав была именно Конвенция ООН по морскому праву, т.е "внутренних вод двух государств" и совместного суверенитета двух государств в акватории Азовского моря как такого никогда не было.

Авторы напоминают, что РФ добилась своего только после откровенной угрозы силой на Тузле, и Украина подписала документы о том, что Азовское море и Керченский пролив "исторически являются внутренними водами Украины и Российской Федерации" или "внутренними водами двух государств".

Как указывается в материале, в рамках работы над делимитацией границы стороны даже признали береговую линию друг друга и о нарушении суверенных прав Украины, определенных Конвенцией ООН по морскому праву - от мыса Кыз-Аул до мыса Хрони и в Керченском проливе от мыса Хрони до конечной точки суходольной границы – в части акватории Азова Киев говорит в деле против Москвы.

"Развитие событий вокруг Азова и решение дальнейшей судьбы Большого договора доказывают, что поспешный разрыв соглашений с Россией может, скорее, создать проблемы, чем прекратить нарушение суверенных прав Украины", - пишут авторы статьи.

Вместе с тем они добавляют, что непролонгация Договора с РФ не влияет на обязанность устранить нарушения договора, возникшие в период его применения (1 апреля 1999-го — 31 марта 2019 г.), на текущие судебные и другие процессы мирного урегулирования споров и на обязанность России придерживаться других норм и правил международного права, в том числе других действующих договоров между государствами.

Напомним, в июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море.

В свою очередь Павел Климкин заявил о том, что Украина поднимет вопрос о проведении в акватории Азовского моря границы с Россией.