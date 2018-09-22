ВСУ разрабатывает новую санитарно-эвакуационную систему для поля боя

ВСУ получит новую систему эвакуации с поля боя / "Сегодня"

ВСУ создает экспериментальное подразделение по медицинской эвакуации, которое будет отвечать стандартам НАТО, на базе 65-го военного мобильного госпиталя.

"С создания экспериментального подразделения начнется первый этап развития системы медицинской эвакуации Вооруженных Сил Украины", – сообщил начальник Главного военно-медицинского управления, начальник медицинской службы ВСУ, полковник медслужбы Игорь Хоменко.

Из 53 выделенных по штату военнослужащих будут созданы 18 экипажей на автомобилях "Богдан" в составе старшего боевого медика, боевого медика и водителя-санитара.

Экипажи будут постоянно находиться на передовой в районе проведения операции Объединенных сил и будут обеспечивать эвакуацию по территориальному принципу – из зоны своей ответственности. Позже такие подразделения будут созданы на базе 66-го, 59-го и 61-го мобильного госпиталей. Все они будут оснащены однотипной техникой — автомобилями "Богдан" и "Хаммер".

Читайте такжеПосле жалоб волонтеров "Богдан" модернизирует санитарные автомобили для армии"Чтобы не допускать ошибок и потерь среди личного состава, процесс подготовки будет постоянным. Врачи после прохождения курса подготовки в дальнейшем каждые полгода будут проходить аттестацию и дополнительное обучение", — отметил он, добавив, что подразделение всеми силами и средствами будет бороться за жизнь и здоровье военнослужащего до момента, когда к лечению раненного или больного не будут привлечены высокопрофессиональные врачи.

Напомним, ранее волонтеры сообщали, что 25 из 50 автомобилей "Богдан-2251", доставленных на фронт, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В связи с этими жалобами в Минобороны приняли решение приостановить заказ на производство санитарных автомобилей "Богдан 2251", чтобы позволить корпорации устранить заявленные в результате эксплуатации недостатки.