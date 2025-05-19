"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

Вы узнаете:
- Цукренко считает творчество Ротару некачественными
- Что произошло с песнями певицы
Украинский известный музыкант Альберт Цукренко назвал причину, почему певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, не выпускает новые хиты.
В интервью Эмме Антонюк Цукренко отметил, что украинская эстрада начала терять свое качество еще с 1980-х годов.
"Украинская эстрада начала деградировать с 80-х годов. И сами эти артисты, которые пели песни Ивасюка, этого не заметили. Они постепенно начали выполнять значительно менее, мягко говоря, качественный материал", – сказал музыкант.
Альберт подчеркнул, что и София Ротару начала петь песни без смысла и глубины.
"С возрастом многие начинают считать, что лучше знают, чем молодые. Это происходит постепенно. Человек замыкается на своем. И уже сегодня ты крутой авангардист, а через 20 лет – поешь в каком-то незаметном пабе на Подоле", – добавил Цукренко.
Смотрите видео интервью Альберта Цукренко:
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София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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