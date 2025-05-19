Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

Элина Чигис
19 мая 2025, 13:26
190
Альберт Цукренко высказался о творчестве Софии Ротару.
София Ротару
София Ротару - куда пропала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Вы узнаете:

  • Цукренко считает творчество Ротару некачественными
  • Что произошло с песнями певицы

Украинский известный музыкант Альберт Цукренко назвал причину, почему певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, не выпускает новые хиты.

В интервью Эмме Антонюк Цукренко отметил, что украинская эстрада начала терять свое качество еще с 1980-х годов.

"Украинская эстрада начала деградировать с 80-х годов. И сами эти артисты, которые пели песни Ивасюка, этого не заметили. Они постепенно начали выполнять значительно менее, мягко говоря, качественный материал", – сказал музыкант.

София Ротару редко появляется в соцсетях
София Ротару редко появляется даже в соцсетях / фото: instagram.com, София Ротару

Альберт подчеркнул, что и София Ротару начала петь песни без смысла и глубины.

"С возрастом многие начинают считать, что лучше знают, чем молодые. Это происходит постепенно. Человек замыкается на своем. И уже сегодня ты крутой авангардист, а через 20 лет – поешь в каком-то незаметном пабе на Подоле", – добавил Цукренко.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / Главред

Смотрите видео интервью Альберта Цукренко:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Ротару новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

13:16Фронт
Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

13:10Синоптик
Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

11:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернатива

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходит

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Последние новости

14:17

Вкус зеленого жевательного мишки ошеломил людей: что мы едим на самом деле

14:04

Где ненастоящие часы: только самые умные догадаются за 5 секунд

13:47

"Взяли бутылку и сидели": Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском

13:26

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

13:16

В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
13:10

Ударит +25 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет резкое потепление

13:01

Когда сажать огурцы в мае 2025 года в Украине: точные дни для рекордного урожаяВидео

12:25

Скандал на Евровидении 2025: Украину и Израиль обвинили в махинациях

12:22

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответилВидео

Реклама
12:17

Ранее доступная в Украине ягода станет роскошью: насколько вырастет цена

11:55

Выплаты роженицам повысят: Кабмин хочет поддержать украинок

11:43

Идеальное время: какие сорта картофеля сажать в маеВидео

11:31

Почему РФ не смогла запустить ракету "Ярс": СМИ заявили о "внештатной ситуации"

11:28

В НАТО предупредили, что РФ может готовить нападение, первые признаки есть - СМИ

11:12

СБУ разгромила вражескую РЛС и склады оккупантов на "вышках Бойко": подробностиВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

10:50

В Польше предупредили, что после выборов для украинских беженцев будут изменения

10:48

Урожай потерян на 80%: на какие фрукты и овощи в Украине резко вырастет цена

10:46

Переговоры в Стамбуле имели для РФ неожиданную цель - что задумал Кремль

10:29

"Воплощение верности и преданности": Джулия Робертс сообщила о потере в семье

Реклама
10:29

Михаил Поплавский: "Эра ИИ начинается в Университете культуры!" актуально

10:17

Пострадали 5 областей, есть раненые: РФ ударила по Украине более сотней дронов

10:14

"Ничего хорошего для Украины": дипломат сказал, что будет после разговора Трампа и Путина

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

09:47

Доллар пошел вверх: сколько стоит валюта 19 мая 2025 в банках

09:41

В Румынии обошлось - еще один "орбан" не случилсямнение

09:31

Прикрыла собой 4-летнего сына и погибла: РФ убила в Василькове молодую маму

09:22

"Во время наездов": появилась отвратительная правда о предательнице Лорак

09:11

Спешка и конфликты — не про них: 3 самых терпеливые знаки зодиака

09:01

В Украине изменились цены на яйца: сколько стоит десяток и чего ждать до конца мая

08:57

Вэнс сделал громкое заявление после переговоров с Зеленским в Риме - о чем сказал

08:28

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Кремль не пойдет на компромиссы: в СМИ раскрыли планы Путина на Украину до конца года

08:11

"И это отразилось": Мирошниченко назвал ошибку Ziferblat на Евровидении 2025

08:08

У Байдена диагностировали рак: как отреагировал Трамп

07:30

Подсчитано 100% голосов: проевропейский Дан станет следующим президентом Румынии

07:00

Хотят ли россияне завершения войны в Украине: в ISW указали на важные факты

06:02

Путин пришел в Украину – и не взял, и уже никогда не возьметмнение

05:45

Гороскоп на завтра 20 мая: Ракам - внезапные новости, Львам - захватывающая ситуация

04:30

Садоводов призвали сохранять кофейную гущу - для чего она нужна

Реклама
03:35

Едят ли итальянцы пиццу с ананасами: ресторатор удивил ответом

03:02

Как могут пройти переговоры Зеленского и Путина - назван неожиданный нюанс

02:15

Под угрозой города-стотысячники: прогноз сценария нового наступления РФ

02:00

Россия готовит новый удар: что известно о ракетной загрузке на авиабазе "Энгельс"

01:31

Зеленский поздравил Никушора Дана: итоги президентских выборов в Румынии

00:06

Трагический случай в Харькове: военных чиновников РТЦК временно отстранили

18 мая, воскресенье
23:24

У экс-президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака - NYT

23:20

Путин демонстрирует "Ярс": эксперт объяснил, что на самом деле стоит за этим шагом

23:00

Деньги будут литься рекой: 3 знака зодиака сорвут финансовый куш до конца мая

22:23

РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять