После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

Если Путину поймет, что может сохранить аннексированные территории, то выберет себе большую цель.

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Путин может начать новую войну / коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ, сайт Кремля

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Путин может выбрать новую цель в случае перемирия в Украине

В частности, РФ может перебросить войска к границам Финляндии и Норвегии

Россия воспринимает слабость, как возможность для новых завоеваний

Западные спецслужбы считают, что российский диктатор Владимир Путин станет еще опаснее, когда закончится война в Украине. Об этом пишет BILD.

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. видео дня

По его словам, около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, а получат новые приказы.

"В случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь - то есть почти на границу с Польшей", - пишет издание.

Отмечается, что по мнению спецслужб, уже существуют планы на этот счет, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Кроме того, источник BILD утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025".

"Россия использовала военные маневры в Беларуси, как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. На этот раз возможные цели - Литва или Польша. Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но нужно честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", - говорится в сообщении.

В то же время, другой западный чиновник заявил, что Россия воспринимает слабость, как возможность для новых завоеваний.

"После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что российское общество и армия РФ не поддерживают прекращение огня и завершение войны в Украине в ближайшее время. Кремль использует эти настроения для оправдания затяжной кампании.

Политолог Петр Олещук заявил, что страна-агрессор Россия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но Украина оставалась без помощи Запада.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что поставить на место кремлевского диктатора Владимира Путина может только Китай.

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