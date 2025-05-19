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После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

Мария Николишин
19 мая 2025, 17:15
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Если Путину поймет, что может сохранить аннексированные территории, то выберет себе большую цель.
После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара
Путин может начать новую войну / коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ, сайт Кремля

Главное:

  • Путин может выбрать новую цель в случае перемирия в Украине
  • В частности, РФ может перебросить войска к границам Финляндии и Норвегии
  • Россия воспринимает слабость, как возможность для новых завоеваний

Западные спецслужбы считают, что российский диктатор Владимир Путин станет еще опаснее, когда закончится война в Украине. Об этом пишет BILD.

"В случае окончания боевых действий в Украине угроза для нас возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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По его словам, около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия не отправятся домой, а получат новые приказы.

"В случае перемирия западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь - то есть почти на границу с Польшей", - пишет издание.

Отмечается, что по мнению спецслужб, уже существуют планы на этот счет, а за последние месяцы Россия подготовила и соответствующую инфраструктуру. Реализовать их пока мешает только война в Украине.

Кроме того, источник BILD утверждает, что если перемирие состоится в ближайшее время и Россия будет уверена в его надежности, она может перебросить войска в Беларусь во время учений "Запад-2025".

"Россия использовала военные маневры в Беларуси, как повод для размещения армии вблизи украинских границ в 2021 году. На этот раз возможные цели - Литва или Польша. Конечно, мы все хотим, чтобы в Украине наступил мир. Но нужно честно сказать: если война продолжится, "Запад-2025" останутся лишь маневрами, поскольку ключевые силы будут заняты в другом месте. Если же она закончится на условиях России, "Запад" может стать началом новой войны против нас", - говорится в сообщении.

В то же время, другой западный чиновник заявил, что Россия воспринимает слабость, как возможность для новых завоеваний.

"После Грузии был Крым, потом Донбасс, потом Украина. Если мы дадим Путину понять, что он может сохранить аннексированные территории, он выберет себе следующую, большую цель", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что российское общество и армия РФ не поддерживают прекращение огня и завершение войны в Украине в ближайшее время. Кремль использует эти настроения для оправдания затяжной кампании.

Политолог Петр Олещук заявил, что страна-агрессор Россия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но Украина оставалась без помощи Запада.

В то же время, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что поставить на место кремлевского диктатора Владимира Путина может только Китай.

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Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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