Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и стать посредником в войне - Bild

Папа Римский сказал, что Святой Престол готов к "встрече врагов".

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Встреча Зеленского с Папой / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Кратко:

Папа Лев XIV готов стать посредником в войне

Он также планирует встретиться с Зеленским

Новый Папа Римский готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в это воскресенье. Об этом пишет Bild.

В частности, издание приводит последние заявления новоизбранного понтифика, где он выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из тех, что сейчас продолжаются.

видео дня

"Святой Престол готов к встрече врагов и взглядов друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают", - подчеркнул Папа Лев XIV.

В Bild также добавили, что "в воскресенье Лев XIV планирует встретиться с президентом Украины Зеленским", но не указывается, кто является источником этой информации.

Папа Римский - последние новости

Как сообщал Главред, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Таким образом он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

В своей первой речи Лев XIV прямо не говорил ничего об Украине, но он акцентировал на том, что на нашей земле нужен мир. Он отметил необходимость диалога и встреч для достижения мира.

Также известно, новый понтифик Римско-Католической Церкви Папа Лев XIV уже получил ряд официальных приглашений в разные страны. Первыми государствами, которые могут принять его с апостольским визитом, станут Турция, Украина и Перу.

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