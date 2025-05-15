Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и стать посредником в войне - Bild

Кратко:
- Папа Лев XIV готов стать посредником в войне
- Он также планирует встретиться с Зеленским
Новый Папа Римский готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в это воскресенье. Об этом пишет Bild.
В частности, издание приводит последние заявления новоизбранного понтифика, где он выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из тех, что сейчас продолжаются.
"Святой Престол готов к встрече врагов и взглядов друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают", - подчеркнул Папа Лев XIV.
В Bild также добавили, что "в воскресенье Лев XIV планирует встретиться с президентом Украины Зеленским", но не указывается, кто является источником этой информации.
Папа Римский - последние новости
Как сообщал Главред, 8 мая в Ватикане избрали нового Папу Римского. Им стал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Таким образом он стал первым Папой Римским из Северной Америки.
В своей первой речи Лев XIV прямо не говорил ничего об Украине, но он акцентировал на том, что на нашей земле нужен мир. Он отметил необходимость диалога и встреч для достижения мира.
Также известно, новый понтифик Римско-Католической Церкви Папа Лев XIV уже получил ряд официальных приглашений в разные страны. Первыми государствами, которые могут принять его с апостольским визитом, станут Турция, Украина и Перу.
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Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
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