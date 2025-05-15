Пойдет ли Украина на уступки по Крыму: Зеленский сделал заявление

Украина подтвердила готовность говорить о гуманитарных проблемах на временно оккупированных территориях.

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Зеленский очертил красные линии переговоров / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Какова позиция Украины относительно оккупированных территорий

Украина готова говорить о гуманитарных вопросах на временно оккупированных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.

Лидер государства в очередной раз подчеркнул, что Киев не признает российскую оккупацию украинских земель.

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"Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории, не признаем российским полуостров", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина не имеет права вести переговоры о территориях, поскольку это противоречит Конституции.

"При всех обсуждениях, я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция, юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими", - заявил он.

В то же время Зеленский подтвердил, что гуманитарные аспекты остаются в фокусе внимания украинской стороны:

"Мы готовы обсуждать гуманитарные кризисы и все, что происходит на временно оккупированных территориях", - добавил глава государства.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.

Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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