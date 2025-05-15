Пойдет ли Украина на уступки по Крыму: Зеленский сделал заявление

Читайте в материале:
- О чем Зеленский готов говорить с РФ
- Какова позиция Украины относительно оккупированных территорий
Украина готова говорить о гуманитарных вопросах на временно оккупированных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре.
Лидер государства в очередной раз подчеркнул, что Киев не признает российскую оккупацию украинских земель.
"Я поддерживаю территориальную целостность Украины. Мы не признаем временно оккупированные территории, не признаем российским полуостров", - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что Украина не имеет права вести переговоры о территориях, поскольку это противоречит Конституции.
"При всех обсуждениях, я это подчеркиваю, это моя непоколебимая позиция, юридически мы не признаем все наши временно оккупированные территории российскими", - заявил он.
В то же время Зеленский подтвердил, что гуманитарные аспекты остаются в фокусе внимания украинской стороны:
"Мы готовы обсуждать гуманитарные кризисы и все, что происходит на временно оккупированных территориях", - добавил глава государства.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.
Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.
Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.
Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.
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