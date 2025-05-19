'Взяли бутылку и сидели': Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском

Андрей Данилко вспомнил о душевных встречах с тогда еще актером, а теперь президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Андрей Данилко неожиданно высказался о Зеленском / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Данилко рассказал об отношениях с Зеленским

Певец вспомнил о посиделках "под бутылку" после концерта

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, поделился теплыми воспоминаниями о Владимире Зеленском, с которым его связывает многолетнее знакомство. Он также вспомнил о душевных разговорах "под бутылку" с будущим президентом Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью "BBC News - Русская служба".

По словам Данилко, у них с Зеленским всегда было уважительное отношение друг к другу.

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"И когда уже Владимир (Зеленский - ред.) стал президентом, то даже были какие-то встречи... И не получалось, но я бы и не хотел, потому что я понимаю, что это человек на другой ступеньке и... Ну, это все по-другому", - сказал певец.

Он отметил, что Зеленский после избрания на пост президента Украины уже перестал быть артистом.

"Я никогда не лез. И вот единственный раз, случайно, я как раз давал интервью Екатерине Осадчей "Светская жизнь" на День независимости Украины. И пели песни за 30 лет, Монатик делал попурри. И вот Сердючка выезжала из трамвая, пела песню "Океана Эльзы". Я помню, был Зеленский. И вот мы даем это интервью, а его охрана ведет. И я так... Такая погода хорошая была. Владимир Александрович, Владимир Александрович!", - вспоминает артист.

После этого, президент Украины Владимир Зеленский подошел к Андрею Данилко и поздоровался с ним "кулачком".

"И он так рад был меня видеть, я его тоже. Я не могу поверить, ну как это, Вова Зеленский - президент, ну что это за чудо, вот я не могу поверить в это. А мне сразу (вспоминается - ред.) Кривой Рог или Днепропетровск, когда мы после какого-то большого концерта взяли бутылочку и сидели (говорили, - ред.) о КВН, о жизни. Мы так хорошо поговорили. Вдвоем сидели. И кто бы сказал ему и, наверное, мне, что так все это... удивительно", - резюмировал он.

Андрей Данилко / Инфографика: Главред

Андрей Данилко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале апреля в официальном фан-клубе Верки Сердючки опубликовали уникальный архивный снимок Андрея Данилко из детства. На фото маленький Андрей запечатлен на руках у мамы, как указано в подписи к снимку.

Андрей Данилко в интервью Василию Байдаку рассказал, как вместе с Инной Белоконь, исполнительницей роли Мамы Верки Сердючки, побывал в студии Кутуньо. Итальянский артист встретил их тепло и даже угостил собственноручно сваренным кофе.

Инна Белоконь уже более трех десятилетий работает в команде Верки Сердючки и поддерживает тесную дружбу с Андреем Данилко. Так, недавно в Instagram актриса показала забавный момент, как Данилко "делает ей улыбку".

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Звезда + Звезда", "Х-фактор", "Маска", и др.

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