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"Это просто не мое": как предательница Регина Тодоренко бросила Влада Топалова

Элина Чигис
18 мая 2025, 16:38
161
Влад Топалов злоупотреблял алкоголем.
Влад Топалов, Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Вы узнаете:

  • Регина Тодоренко не хотела быть с Владом Топаловым
  • Что стало причиной

Когда-то украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, а теперь предательница Украины, в начале отношений с мужем – певцом-путинистом Владом Топаловым – разрывала с ним отношения из-за его проблем с алкоголем.

Как рассказал Топалов пропагандистским росСМИ, он чуть не потерял свою избранницу, ведь ранее не знал чувства меры.

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Однажды путинист проснулся после пьянки в пустой квартире и понял, что Регины рядом нет.

Влад Топалов признал свою вину
Влад Топалов признал свою вину / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

"Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию. Я пришел в ресторан, а она мне спокойно говорит: "Смотри. Это просто не мое. Ты классный, хороший, но все. Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Без обид. Ты мне нравишься, у меня есть к тебе чувства, но все", - признался певец.

Регина Тодоренко молчит о войне в Украине
Регина Тодоренко молчит о войне в Украине / фото: instagram.com, Регина Тодоренко

Но потом предательница Украины дала ему еще один шанс и сейчас они воспитывают двоих сыновей.

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Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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