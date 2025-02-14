Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Анна Подгорная
14 февраля 2025, 02:00
35
Мужская половина семьи Тодоренко устала изображать благолепие, и выдала предательнице правду.
Регина Тодоренко, Влад Топалов
Регина Тодоренко призналась, как ее дома называет Влад Топалов / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Краткое содержание:

  • Тодоренко показала, какой ее видят Влад Топалов и двое их общих сыновей
  • Артистка "похвасталась", как ее называют дома близкие

Ведущая-предательница Регина Тодоренко без устали рекламирует свой образ жизни идеальной мамы/бизнесвумен/артистки, которая находится в движении нон-стоп, и при этом успевает уделять внимание себе, мужу и двоим маленьким сыновьям.

Правда, порой эта идеальная картинка дает трещину. Часто - с легкой руки самой Тодоренко.

видео дня

Так недавно ведущая в своем блоге в Telegram рассказала короткую историю: ей она показалась забавной, но в целом вызывает лишь удивление и жалость. Регина показала, в каком виде (спойлер: бесконечно далеком от глянцевых телеобразов) чаще всего ее видят Влад Топалов и дети. Очевидно, это надоело им настолько, что они придумали своей "супермаме" весьма обидное прозвище.

Регина Тодоренко выложила фото, на котором она позирует растрепанной с посиневшими губами и темными кругами под глазами. "Муж и дети называют меня "Бабайка", - написала предательница.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко призналась, как ее дома называет Влад Топалов / t.me/todorenkoregina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.

Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Читайте также:

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Регина Тодоренко Влад Топалов Регина Тодоренко. Влад Топалов новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

23:37Мир
"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:57Мир
Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктов

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктов

Последние новости

03:00

Справится только сверхразум: найдите 5 спрятанных кошельков в магазине за 11 сек

02:22

Сможет ли Европа заменить помощь США Украине: Тука ответилВидео

02:00

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

01:57

Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

01:30

Запад хочет отправить 18-летних в окопы: эксперт указал на "камень преткновения"

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - МаломужНовый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж
01:14

Путин согласится на мир, если США откажутся от военной поддержки Украины – WSJ

00:36

Часть украинских военных против сделки с РФ любой ценой – СМИ

00:12

Жена Виктора Павлика лишилась бизнеса: в чем причинаВидео

13 февраля, четверг
23:37

Украина будет участницей переговоров о завершении войны: Трамп назвал дату

Реклама
23:34

Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

23:30

Ленд-лиз США для Украины: Маломуж о сотнях тысяч бомб и ракет для ВСУВидео

22:57

"Он это сказал": Трамп назвал истинную причину войны России против Украины

22:42

Евровидение-2025: Украина рискует покинуть первую 20-ку потенциальных лидеров

22:34

Зеленский назвал страх Путина: СМИ о деталях переговоров лидеров Украины и США

22:00

Условия Трампа для Украины и решение СНБО: главные новости Украины (дайджест)

21:57

Чехия позволит украинцам остаться навсегда: названы условия

21:48

Кошевой вывел в свет жену и младшую дочь: как подросла девочка

21:42

Шольц призвал ввести чрезвычайное положение в Германии из-за Украины: что известно

21:33

Раскрыта грандиозная тайна Константина Меладзе - что произошло

21:23

У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

Реклама
21:14

Суицид в ТЦК: в Хмельницком мужчина во время прохождения ВВК порезал себя ножом

20:46

Жизнь изменится, произойдет чудо: что значит увидеть божью коровку в феврале

20:40

"Стыжусь тела": жена Позитива показала, как выглядит ее фигура после родов

20:24

Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

20:22

Потап вышел на связь после скандального интервью ДудюВидео

20:06

Погода на День святого Валентина: ночные морозы, мокрый снег и оттепель

19:31

Мирные переговоры по войне в Украине не закончатся членством в НАТО - Рютте

19:10

Переговоры Трампа и Путина: о чем на самом деле договорилисьмнение

19:06

"Будет демаркация": Хегсет раскрыл главную цель переговоров между Украиной и РФ

18:56

Под угрозой два крупных города: Сырский заявил о срыве планов наступления РФ

18:55

Трамп и Путин попробуют достичь прекращения огня к Пасхе или 9 мая - FT

18:52

Неизлечимая болезнь 68-летнего Ларса фон Триера прогрессирует

18:20

Кто контролирует важную трассу под Покровском: что на самом деле там происходит

18:18

"По двум трекам": в Кремле сделали заявление об участии Украины в мирном процессе

18:15

Поставки нефти остановлены: дроны СБУ повторно ударили по станции перекачки в РФ

17:36

"Делают никчемные заявления": Орбан высмеял намерение ЕС поддерживать Украину

17:29

Украине нужны тысячи миротворцев: важное заявление Зеленского об окончании войныВидео

17:17

Представитель Трампа в Киеве: как соглашение с США изменит войну и что получит Украина

17:07

"Крыса", которую СБУ задержала за госизмену, получала награды из рук Порошенко - СМИ

16:24

На грани исчезновения: садоводов просят срочно сообщить данные об одном растении

Реклама
16:19

На каких дорогах запрещено пристегиваться ремнем безопасности: важно знать

16:19

Про него все забыли: очень вкусный салат из 3 секретных ингредиентов

16:14

"Долгожданной встречи": Кристина Орбакайте срочно обратилась к поклонникам

15:54

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом: когда будет прекращение огня

15:52

Свадьба уже в апреле: Волочкова сделала странное признание про жениха дочери

15:47

Зеленский назвал условие снятия санкций с Порошенко - детали

15:39

Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

15:35

Украинцы готовы отдать территорию России, чтобы остановить войну - Telegraph

15:21

Мечта каждой женщины: 3 самых заботливых мужа по знаку зодиака

15:19

Интересный тест на характер: что о человеке говорит его любимый цвет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять