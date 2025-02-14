И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Краткое содержание:
- Тодоренко показала, какой ее видят Влад Топалов и двое их общих сыновей
- Артистка "похвасталась", как ее называют дома близкие
Ведущая-предательница Регина Тодоренко без устали рекламирует свой образ жизни идеальной мамы/бизнесвумен/артистки, которая находится в движении нон-стоп, и при этом успевает уделять внимание себе, мужу и двоим маленьким сыновьям.
Правда, порой эта идеальная картинка дает трещину. Часто - с легкой руки самой Тодоренко.
Так недавно ведущая в своем блоге в Telegram рассказала короткую историю: ей она показалась забавной, но в целом вызывает лишь удивление и жалость. Регина показала, в каком виде (спойлер: бесконечно далеком от глянцевых телеобразов) чаще всего ее видят Влад Топалов и дети. Очевидно, это надоело им настолько, что они придумали своей "супермаме" весьма обидное прозвище.
Регина Тодоренко выложила фото, на котором она позирует растрепанной с посиневшими губами и темными кругами под глазами. "Муж и дети называют меня "Бабайка", - написала предательница.
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Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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