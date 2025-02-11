С залысинами и дикими кудрями: предательница Тодоренко оказалась под капельницей

Регина Тодоренко пожаловалась на тяжелую судьбинушку "публичного человека".

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Регина Тодоренко под капельницами порассуждала о жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

Тодоренко показала два своих состояния - клоун на экране, и страдалица за кулисами

Артистка поделилась размышлениями про непростой путь "публичного человека"

Ведущая-предательница Регина Тодоренко наконец перестала скрывать свой внутренний мир, и подобрала для себя образ, который ему соответствует. Артистка, которая променяла свою родную страну и совесть на карьеру в стране-оккупанте появилась на публике в клоунском парике - с лысиной и пучками красных кудрей по бокам.

В таком виде она вела одно из своих шоу. Впрочем, эфир закончился для Тодоренко капельницей.

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Об этом она рассказала в своем блоге в Telegram. Регина поделилась фото до и после съемки и написала длинный пост о том, как же тяжело она работает для достижения мечты в стране-агрессоре - в расход пошли не только ее порядочность и нравственность, но и жизненные силы.

"Да, публичные люди тоже болеют в неподходящий момент. Иногда кажется, что жизнь на экране - это только радость и веселье, но за кулисами порой происходят настоящие испытания. ... Важно помнить, что за каждым смехом может скрываться слеза, а за каждой улыбкой - история борьбы. За каждым ярким образом стоит настоящая жизнь с ее провалами и страхами, соплями и диареями. Но именно эта "настоящесть" делает нас сильнее", - рассуждает предательница Тодоренко.

Регина Тодоренко под капельницами порассуждала о жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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