Путинист Влад Топалов рассказал правду о своем браке.

https://glavred.info/starnews/sbezhal-predatelnica-regina-todorenko-ostalas-bez-muzha-10633919.html Ссылка скопирована

Регина Тодоренко - проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: t.me, Регина Тодоренко

Вы узнате:

Муж Регины Тодоренко сорвался, когда родился ребенок

Пара часто ссориться

Муж российской певицы и ведущей Регины Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну, российский певец Влад Топалов признался, что в их браке не все гладко.

Как рассказал путинист росСМИ, он не создан для ухода за ребенком и даже сбежал в один момент. Отметим, у пары двое сыновей.

видео дня

"Через недели две со мной произошло что-то. Я просто выключился. Мой организм и моя психика сказали: "Я убегаю". Региша хотела поехать к мамочке в Звенигород. Хотели все вместе. А мне что-то надо было сделать в Москве. Я говорю: "Вы езжайте, я приеду". Вот они поехали, а я не приехал", — вспомнил певец.

Топалову пришлось обратиться к психологу, чтобы решить проблему. Также он рассказал, что часто ссориться с Региной.

"Мы ругаемся при детях. Мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Да, у меня сложный характер, ребят, мне 40 лет, и я точно не поменяюсь. Я вас люблю больше жизни. Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, и они тогда не будут бояться быть разными", — добавил любитель диктатора Путина.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред