"Как сделать улыбку": "мама Верки Сердючки" поделилась забавным советом от Данилко

Инна Белоконь показала, как артист поднимает ей настроение.

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Мама Верки Сердючки без грима - Инна Белоконь показала фото с Андреем Данилко / коллаж: Главред, фото: t.me/VERKAMANIA

Кратко:

Инна Белоконь показала свежее фото с Андреем Данилко

В кадре артисты раскрыли забавный "лайфхак"

Украинская актриса Инна Белоконь более 30 лет сотрудничает с Веркой Сердючкой и ее командой. Столько же длится близкая дружба артистки с самим Андреем Данилко.

И Белоконь, и Данилко в социальных сетях делятся совместными кадрами из сценической и реальной жизней, которые неизменно сопровождают шутки. Так недавно "мама Верки Сердючки" в своем блоге в Instagram показала, как шоумен "делает ей улыбку".

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Фотографию сняли в поле на фоне низкого предгрозового неба. В кадре Данилко, вероятно, чтобы поднять спутнице настроение, держит ее за щеки и тянет в стороны до образование на лице улыбки. "Лайфхак" от артиста понравился поклонниками Инны Белоконь.

Мама Верки Сердючки без грима - Инна Белоконь показала фото с Андреем Данилко / instagram.com/belokoninnaviktorovna

Напомним, Инна Белоконь уже много лет играет в театре Андрея Данилко Инну Адольфовну - маму Верки Сердючки, которая стала неотъемлемым атрибутом выступлений эпатажной певицы. Вне концертных образов актриса - близкая подруга шоумена. Белоконь замужем, имеет дочь Яну, а в 2024 году впервые стала бабушкой.

Мама Верки Сердючки без грима - Инна Белоконь показала фото с Андреем Данилко / instagram.com/belokoninnaviktorovna

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