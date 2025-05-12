"Как сделать улыбку": "мама Верки Сердючки" поделилась забавным советом от Данилко

Кратко:
- Инна Белоконь показала свежее фото с Андреем Данилко
- В кадре артисты раскрыли забавный "лайфхак"
Украинская актриса Инна Белоконь более 30 лет сотрудничает с Веркой Сердючкой и ее командой. Столько же длится близкая дружба артистки с самим Андреем Данилко.
И Белоконь, и Данилко в социальных сетях делятся совместными кадрами из сценической и реальной жизней, которые неизменно сопровождают шутки. Так недавно "мама Верки Сердючки" в своем блоге в Instagram показала, как шоумен "делает ей улыбку".
Фотографию сняли в поле на фоне низкого предгрозового неба. В кадре Данилко, вероятно, чтобы поднять спутнице настроение, держит ее за щеки и тянет в стороны до образование на лице улыбки. "Лайфхак" от артиста понравился поклонниками Инны Белоконь.
Напомним, Инна Белоконь уже много лет играет в театре Андрея Данилко Инну Адольфовну - маму Верки Сердючки, которая стала неотъемлемым атрибутом выступлений эпатажной певицы. Вне концертных образов актриса - близкая подруга шоумена. Белоконь замужем, имеет дочь Яну, а в 2024 году впервые стала бабушкой.
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Кто такая Верка Сердючка?
Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".
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