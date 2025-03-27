Готовил кофе, а потом влюбился: Данилко рассказал про встречу с Тото Кутуньо

Андрей Данилко поделился, как Верке Сердючке удалось завоевать сердце известного итальянца.

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Андрей Данилко рассказал, какой была его встреча с Тото Кутуньо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Кратко:

Андрей Данилко в беседе с Василием Байдаком рассказал, какой была его встреча с Тото Кутуньо

Артист признался, что итальянец сперва очень скептично отнесся к Верке Сердючке

У многих в детстве были кумиры, однако очень немногим во взрослом возрасте удается не только повстречаться с ними, но и влюбить их в себя. Андрею Данилко, который много лет был поклонником итальянского певца Тото Кутуньо, повезло.

Об этом он рассказал в своем интервью Василию Байдаку. Вместе с Мамой (актрисой Инной Белоконь) Данилко в образе Верки Сердючки посетил студию известного итальянца. Кутуньо проявил гостеприимство, и начал готовить гостьям кофе.

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При этом Данилко обратил внимание - певец уделяет внимание Инне Белоконь, а него смотрит не слишком-то приветливо. Такое отношение кумира детства задело Андрея.

"Он ко мне как-то так отнесся... Ну что какой-то чувак переодетый... А к Инке наоборот... А я думаю: "Вот [негодяй]! Я же тебя "вырезал" в библиотеке, я же твои пластинки собирал". А он ко мне так, типа... (пренебрежительно машет рукой). Я трансуха, не знаю, что он подумал. А что он мог подумать? Спортивные штаны, роза... Ну что можно подумать? Идиот!" - вспоминает музыкант.

Андрей Данилко рассказал, какой была его встреча с Тото Кутуньо / Скриншот YouTube

Тогда он решил завоевать внимание Тото: как преданный фанат, Данилко знал не только хиты итальянского певца, но и песни, про существование которых забыл и сам Кутуньо. Одна из таких песен, "Na parola", и заставила артиста по-другому взглянуть и на Верку Сердючку, и на Андрея Данилко.

"И я думаю: "Все знают "Lasciatemi cantare" (фраза из песни Тото Кутуньо - L’italiano - прим. редактора), а я спою то, что не знает никто. Даже то, что он уже написал и забыл. (Я спел "Na parola") И его парализовало. И даже в кадре видно, как он в меня влюбляется. Уже к Инне интерес прошел. И он в меня просто влюбился. А у меня такая гордость была!" - с улыбкой поделился Андрей Данилко.

Андрей Данилко рассказал, какой была его встреча с Тото Кутуньо / instagram.com/v_serduchka

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Кто такой Андрей Данилко? Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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