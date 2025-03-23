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Как в старые добрые времена: Андрей Данилко показал фото с "Гелей" Щеголевой

Анна Подгорная
23 марта 2025, 20:37
424
Данилко признался, за что и сегодня благодарен бывшей коллеге.
Андрей Данилко, Радмила Щеголева
Андрей Данилко показал архивные фото с Радмилой Щеголевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Кратко:

  • Данилко и Щеголева не работают вместе уже больше 20 лет
  • Артист вспоминает Радмилу с большим теплом вопреки слухам

В конце девяностых звезда Верки Сердючки (за пределами сцены - Андрей Данилко), пробивной и острой на язык дамочки, засияла с сумасшедшей силой. Не последнюю роль в этом сыграла развлекательная программа "СВ-шоу", где с ней блистала молчаливая ассистентка Геля, которую играла украинская актриса Радмила Щеголева.

В 2004 году пути Андрея и Радмилы разошлись. Актриса рассказывала, что работать с Данилко было интересно, но бесконечные гастроли выматывали. Ее здоровье стало стремительно ухудшаться, да и карьера за пределами "СВ-шоу" оставляла желать лучшего - сценическое амплуа Гели поглощало ее, и ролей становилось все меньше.

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Принято считать, что расставались артисты не на самой мажорной ноте. Долгое время артисты не поддерживали общение и старались не комментировать жизненные и карьерные пути друг друга.

Андрей Данилко, Радмила Щеголева
Андрей Данилко показал архивные фото с Радмилой Щеголевой / instagram.com/v_serduchka

Однако сегодня, в День рождения Щеголевой, Данилко показал - к бывшей коллеге он относится с большой трепетностью. В своем блоге в Instagram он показал серию снимков времен их совместной работы.

Андрей Данилко, Радмила Щеголева
Андрей Данилко показал архивные фото с Радмилой Щеголевой / instagram.com/v_serduchka

Фотографии артист подписал: "Радмила! Поздравляю тебя с Днем рождения!!! Будь счастлива! Спасибо за крутой период нашей жизни! Лю...". Поклонники Верки и Гели присоединились к поздравлениям в комментариях: "Ми всі вдячні вам за цей період. Вітання іменинниці", "Це ж легендарна "Геля"! Приєднуюсь до привітань. Многії Літа", "Як круто! Вітаю! Ви - той ковток свіжості в далекі 90-ті, той заряд енергії, той позитив, який людям так був потрібен! Дякуємо вам!", "Радміла, з Днем народження! Дякую за моє щасливе дитинство", "Які ж ви класні! Любила і люблю! Радмілу вітаємо!".

Андрей Данилко, Радмила Щеголева
Андрей Данилко показал архивные фото с Радмилой Щеголевой / instagram.com/v_serduchka

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Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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