Фанатка Данилко забеременела после концерта Верки Сердючки: "Делает чудеса"

Кратко:
- Фанатка поблагодарила Андрея Данилко за беременность
- Она убеждена, что чудо ей "подарила" звезда Верки Сердючки
Верка Сердючка на сцене уже более 30 лет, имеет множество наград и мировое признание. Однако необычным достижением смогла поделиться лишь недавно.
Так в блоге Андрея Данилко, который делит его со своим концертным альтер эго в Instagram, появилось необычное сообщение от поклонницы творчества артиста. Она заявила, что концерт звезды помог ей забеременеть.
Фанатка написала, что у нее давно не получалось завести ребенка, однако на летнем концерте Верки Сердючки в Одессе, когда певица сняла с головы фирменную звезду, у нее наступило просветление. В ноябре девушка узнала, что скоро станет мамой, и благодарит за это "чудо" артистку.
"Я очень хотела поблагодарить Вашу команду, что Вы творите чудеса. У меня долгое время не получалось забеременеть. Я пошла на Ваш концерт в Одессе летом, кстати, это было просто невероятно, и в момент, когда Андрей снял звезду, я загадала наконец стать мамой. И вот, в ноябре я узнала про долгожданную беременность, и первое, о чем я подумала, это та самая снятая звезда. Спасибо, что творите чудеса и дарите людям надежду", - написала благодарная поклонница.
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Кто такая Верка Сердючка?
Верка Сердючка — самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".
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