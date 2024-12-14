Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

Верка Сердючка выступила на музыкальном фестивале с одним из своих хитов.

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Верка Сердючка зажгла сцену в Амстердаме / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka/

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В Амстердаме состоялся концерт Het Grote Songfestivalfeest, на котором выступала Верка Сердючка с известной на весь мир песней "Dancing Lasha Tumbai".

Исполнительница в Instagram поделилась фото с события, а также распространила видео своего выступления. Поклонники заметили на нем интересный момент с обращением к стране-агрессору России.

видео дня

Во время исполнения хита Верка Сердючка вместо "Lasha Tumbai" громко заявила на 17-тысячный зал зрителей "Russia goodbye", что в переводе означает "Россия, пока".

Впоследствии украинская исполнительница еще и развернула украинский флаг и выкрикнула "Слава Украине!". В ответ поклонники артистки прокричали "Героям Слава!".

Верка Сердючка попрощалась с Россией во время выступления в Амстердаме / Фото: скриншот из Instagram Верки Сердючки

За кулисами Сердючка встретилась с другими участниками "Евровидения", в частности с победителем песенного конкурса в 2024 году, представителем Швейцарии Nemo.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) / Инфографика: Главред

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Ранее Главред писал, что языковую позицию Андрея Данилко (Верки Сердючки) раскритиковал украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. Он отметил, что не считает Данилко достаточно авторитетным экспертом в языковом вопросе.

Напомним, до этого Верка Сердючка на концерте в Киеве порадовала фанатов импровизированным кавером на песню Teresa & Maria, с которым Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на "Евровидении 2024".

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Кто такая Верка Сердючка? Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".

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