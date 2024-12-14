"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

Яков Ткаченко с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины.

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Яков Ткаченко погиб после возвращения на фронт / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alla.samoylenko.16

Кратко:

На войне погиб Яков Ткаченко

О смерти актера сообщил режиссер Олесь Санин

Украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб, защищая Украину в составе 3-й штурмовой бригады.

Об этом сообщил украинский режиссер Олесь Санин в Facebook. По его словам Ткаченко был одним из самых талантливых украинских актеров, настоящим рыцарем и другом.

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"Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!", - написал он.

Гибель актера также прокомментировал его коллега Евгений Черников. Он вспоминает Якова, как неординарную и яркую личность.

"Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО а затем присоединился к 3-й штурмовой. Яков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином - жить вечно", - добавил он.

Заметим, что Яков Ткаченко был известен ролями в фильмах "Красный", "Довбуш", "Припутни", "Цена правды" и "Бесславные крепостные". Несмотря на успешную карьеру актер еще в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора России вступил в ряды теробороны Днепра.

Впоследствии Ткаченко участвовал в боях за Донецкую область, в результате чего получил ранения, но возвращался на фронт. После демобилизации он решил вернуться на фронт уже в составе 3-й штурмовой бригады.

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Напомним, Главред писал, что накануне погиб известный украинский актер Петр Великий, который пошел защищать родную страну во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также на фронте погиб известный украинский актер, деятель Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И.Кочерги Андрей Доманский. Известно, что в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России артист покинул театр и пошел добровольцем защищать Украину. Имел позывной "Артист".

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Кто такой Яков Ткаченко? Яков Ткаченко - украинский актер театра и кино. 2018 года был номинирован на украинскую национальную кинопремию "Золотой юла" как лучший актер второго плана за роль Славика в фильме "Припутни" Аркадия Непиталюка, пишет Википедия. 1 марта 2022 года, с началом Российского вторжения в Украину вступил в ряды Территориальной обороны города Днепра. В составе ВСУ воевал под Угледаром. Получил звание младшего сержанта. Был главным сержантом взвода, и и.о. командира взвода. Получил контузию и тяжелое ранение, после которого вернулся на фронт. В феврале 2023 года был демобилизован из рядов ВСУ и вернулся к актерской карьере. В сентябре 2024 года не смог терпеть произвол российского нашествия, и, пройдя жесткий отбор, вступил в одно из элитных подразделений, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины. 14 декабря 2024 года появилось сообщение о гибели Якова Ткаченко на фронте.

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