Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

Анна Косик
14 декабря 2024, 15:52обновлено 14 декабря, 16:39
508
Яков Ткаченко с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины.
Яков Ткаченко
Яков Ткаченко погиб после возвращения на фронт / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alla.samoylenko.16

Кратко:

  • На войне погиб Яков Ткаченко
  • О смерти актера сообщил режиссер Олесь Санин

Украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб, защищая Украину в составе 3-й штурмовой бригады.

Об этом сообщил украинский режиссер Олесь Санин в Facebook. По его словам Ткаченко был одним из самых талантливых украинских актеров, настоящим рыцарем и другом.

видео дня

"Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!", - написал он.

Гибель актера также прокомментировал его коллега Евгений Черников. Он вспоминает Якова, как неординарную и яркую личность.

"Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО а затем присоединился к 3-й штурмовой. Яков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином - жить вечно", - добавил он.

Заметим, что Яков Ткаченко был известен ролями в фильмах "Красный", "Довбуш", "Припутни", "Цена правды" и "Бесславные крепостные". Несмотря на успешную карьеру актер еще в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора России вступил в ряды теробороны Днепра.

Впоследствии Ткаченко участвовал в боях за Донецкую область, в результате чего получил ранения, но возвращался на фронт. После демобилизации он решил вернуться на фронт уже в составе 3-й штурмовой бригады.

Последние новости шоу-бизнеса

Напомним, Главред писал, что накануне погиб известный украинский актер Петр Великий, который пошел защищать родную страну во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также на фронте погиб известный украинский актер, деятель Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И.Кочерги Андрей Доманский. Известно, что в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России артист покинул театр и пошел добровольцем защищать Украину. Имел позывной "Артист".

Читайте также:

Кто такой Яков Ткаченко?

Яков Ткаченко - украинский актер театра и кино. 2018 года был номинирован на украинскую национальную кинопремию "Золотой юла" как лучший актер второго плана за роль Славика в фильме "Припутни" Аркадия Непиталюка, пишет Википедия.

1 марта 2022 года, с началом Российского вторжения в Украину вступил в ряды Территориальной обороны города Днепра. В составе ВСУ воевал под Угледаром. Получил звание младшего сержанта. Был главным сержантом взвода, и и.о. командира взвода. Получил контузию и тяжелое ранение, после которого вернулся на фронт. В феврале 2023 года был демобилизован из рядов ВСУ и вернулся к актерской карьере.

В сентябре 2024 года не смог терпеть произвол российского нашествия, и, пройдя жесткий отбор, вступил в одно из элитных подразделений, подписав контракт с Вооруженными Силами Украины. 14 декабря 2024 года появилось сообщение о гибели Якова Ткаченко на фронте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:37Война
Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

15:33Украина
В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

14:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

Последние новости

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
15:33

Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:24

Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского

15:03

Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

14:54

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

Реклама
14:45

Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"

14:28

4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красивоВидео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

13:59

Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

13:52

Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФВидео

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

Реклама
11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

08:47

Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

08:20

Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

07:48

Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

06:33

Выйдут ли США из НАТО при Трампе?мнение

05:51

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

04:27

Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

04:00

Как удалить пятна на сиденье унитаза: рецепт домашнего средства за копейки

03:30

"Ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве": Трамп может развалить НАТО - Золотарев

03:00

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

02:35

4 знака зодиака, под которыми рождаются самые богатые женщины

02:30

Что взять с собой в бассейн новичку: что купить и с чего начать

Реклама
01:00

Дарят детям любовь и заботу: кто лучшие мамы по знаку зодиака

00:49

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

00:34

Будут говорить о миротворцах в Украине: Зеленский поедет на саммит ЕС

00:03

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

13 декабря, пятница
23:37

Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз

23:36

Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра

23:14

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

22:58

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:43

Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет

21:45

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять