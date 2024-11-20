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"На щите": на фронте погиб известный украинский актер - детали

Элина Чигис
20 ноября 2024, 12:00
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Актер трагически погиб на фронте.
Петр Великий
Петр Великий защищал Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Черниговский областной академический музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко, pixabay.com/

Читайте подробно:

  • Петр Великий трагически погиб
  • Дочь артиста обратилась к отцу

Известный украинский актер Петр Великий, который пошел защищать родную страну во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, погиб.

На Facebook-странице Черниговского областного академического музыкально- драматического театра им. Т. Шевченко, где много лет работал Великий, сообщили печальное известие о гибели звезды.

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"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", — написано в публикации.

Дочь Петра – Екатерина Великая также подтвердила смерть отца и обратилась к нему.

"Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом", - написала Екатерина.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.

А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.

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