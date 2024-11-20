"На щите": на фронте погиб известный украинский актер - детали

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- Петр Великий трагически погиб
- Дочь артиста обратилась к отцу
Известный украинский актер Петр Великий, который пошел защищать родную страну во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, погиб.
На Facebook-странице Черниговского областного академического музыкально- драматического театра им. Т. Шевченко, где много лет работал Великий, сообщили печальное известие о гибели звезды.
"На щите… Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль…", — написано в публикации.
Дочь Петра – Екатерина Великая также подтвердила смерть отца и обратилась к нему.
"Люблю тебя навсегда. Ты всегда был, есть и будешь моим лучшим другом", - написала Екатерина.
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Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.
А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
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Кто из известных людей ушел защищать Украину
Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.
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