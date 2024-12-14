Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

Певец решил проверить, подходит ли ему другая прическа.

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Необычный образ Пономарева прокомментировал Зибров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/saspon?locale=uk_UA, instagram.com/pavlo_zibrov/

Кратко:

Пономарев опубликовал фото с длинными волосами

На необычный образ певца отреагировал Павел Зибров

Народный артист Украины, певец Александр Пономарев уже несколько десятилетий радует поклонников своими вокальными способностями. При этом за свою карьеру он довольно редко и малозаметно менял свой образ.

Однако в субботу, 14 декабря, Пономарев поразил Сеть кардинально другим образом. В Facebook он опубликовал свое фото с длинными волосами.

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"Мотоцикл - это мое. Так меня увидел Михаил Хома сегодня утром", - подписал сообщение певец.

В комментариях пользователи довольно бурно отреагировали на такую прическу артиста. Некоторым понравился образ Пономарева. От комментария не сдержался и коллега певца Павел Зибров. Он кратко и лаконично написал под фото: "Классный".

Пономарев опубликовал фото в новом образе / Фото: facebook.com/saspon?locale=uk_UA

Однако большинство поклонников разволновались и написали, что короткая прическа подходит Пономареву больше. В конце концов певец решил успокоить пользователей и в комментариях отметил, что это фото не настоящее, а отредактированное в фотошопе.

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Напомним, Главред писал, что недавно Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его сын - вместе они позировали на крыльце дома с домашними любимцами Пономарева.

Ранее также Александру Пономареву пришлось комментировать слухи о его тайном романе с певицей Марией Яремчук, с которой он ранее сотрудничал. Поговаривали, что певица родила первенца именно от него, поэтому артисту пришлось отвечать.

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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