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Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

Анна Косик
14 декабря 2024, 16:44
850
Певец решил проверить, подходит ли ему другая прическа.
Пономарев, Зибров
Необычный образ Пономарева прокомментировал Зибров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/saspon?locale=uk_UA, instagram.com/pavlo_zibrov/

Кратко:

  • Пономарев опубликовал фото с длинными волосами
  • На необычный образ певца отреагировал Павел Зибров

Народный артист Украины, певец Александр Пономарев уже несколько десятилетий радует поклонников своими вокальными способностями. При этом за свою карьеру он довольно редко и малозаметно менял свой образ.

Однако в субботу, 14 декабря, Пономарев поразил Сеть кардинально другим образом. В Facebook он опубликовал свое фото с длинными волосами.

видео дня

"Мотоцикл - это мое. Так меня увидел Михаил Хома сегодня утром", - подписал сообщение певец.

В комментариях пользователи довольно бурно отреагировали на такую прическу артиста. Некоторым понравился образ Пономарева. От комментария не сдержался и коллега певца Павел Зибров. Он кратко и лаконично написал под фото: "Классный".

Пономарев
Пономарев опубликовал фото в новом образе / Фото: facebook.com/saspon?locale=uk_UA

Однако большинство поклонников разволновались и написали, что короткая прическа подходит Пономареву больше. В конце концов певец решил успокоить пользователей и в комментариях отметил, что это фото не настоящее, а отредактированное в фотошопе.

Александр Пономарев - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что недавно Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его сын - вместе они позировали на крыльце дома с домашними любимцами Пономарева.

Ранее также Александру Пономареву пришлось комментировать слухи о его тайном романе с певицей Марией Яремчук, с которой он ранее сотрудничал. Поговаривали, что певица родила первенца именно от него, поэтому артисту пришлось отвечать.

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Кто такой Александр Пономарев?

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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