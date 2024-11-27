Александр Пономарев раскрыл правду, почему не ездил с концертами в РФ

Также звезда вспомнил, когда принял судьбоносное решение петь на украинском языке.

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Александр Пономарев благодарит Бога и свое упрямство за исторические для его карьеры решения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Когда артист решил петь на украинском языке и что думает об этом сейчас

В начале девяностых на небосводе украинского шоу-бизнеса засверкала звезда Александра Пономарева - Народного артиста Украины, певца и первого представителя нашей страны на Евровидении. Будучи важной фигурой в истории украинской поп-культуры, он принял участие в съемках документального фильма "Моя прекрасна колонізація", в котором рассказал о том, почему не выступал в стране-оккупанте, когда многие ездили туда за большими деньгами, и как он, в быту русскоязычный, принял решение петь украинские песни.

Пономарев, вспоминая начало двухтысячных, когда украинские звезды активно выезжали на концерты, фестивали и телепроекты в рф, отказался критиковать или упрекать в этом коллег.

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"Я не могу критиковать даже. Люди себе поехали заработать денег. Или это предательство. Такая была история. Вся Украина так ездила. Заработать денег", - отмечает он.

Что же касается собственной карьеры, то тут певец полагается на Божье провидение: достаточно рано Александр решил для себя, что хочет быть украиноязычным артистом в Украине. К тому же в начале певческой карьеры, в отличие от многих других звезд, не испытывал острой потребности в финансах, так как имел доходы еще и от собственного бизнеса.

"Я в 20 лет принял решение, что я буду украинским певцом. При том, что в принципе в быту русскоязычный. Украинский язык знал поначалу не очень хорошо. Учил его. Почему так произошло - я до сих пор не понимаю, как оно мне пришло. Рад ли я этому или нет? Я очень рад, что Боженька меня правильно наставил еще тогда. Но как можно объяснить логику молодого пацана, который мог бы петь где угодно и больше денег зарабатывать, и так далее? Я уперся и для себя сказал, что буду украиноязычным певцом. Я не понимаю до сих пор. Возможно, связано с тем, что у меня был параллельный бизнес: я ресторан тогда открыл, у меня были деньги, чтобы не очень париться об этом. Я не могу сказать, что их было много, но было достаточно, чтобы продолжать развиваться, как артист", - рассказал Александр Пономарев.

Кто такой Александр Пономарев / инфографика: Главред

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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