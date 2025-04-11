Маленький Андрюша на руках у мамы: Данилко категорично высказался про "вирусное" фото

Кратко:
- По Сети разлетелось детское фото Андрея Данилко
- Артист вышел на связь с поклонниками, чтобы указать на неточность
В начале апреля в официальном фан-сообществе Верки Сердючки появилось редкое фотоАндрея Данилко в детстве. В кадре маленький Андрюша, как гласила подпись, сидел на руках у мамы.
Впрочем, кроме искреннего умиления от вида звезды в детстве, стали появляться комментарии о том, что женщина, которая держит малыша на руках - вовсе не его мама. Ясность в неловкую ситуацию внес сам Данилко.
Сегодня администрация этого сообщества принесла свои извинения, и сообщила, что на фото маленького Андрюшу держит его воспитательница в детском саду. Что же касается внешнего сходства женщины и ребенка, то и тут у Андрея Михайловича есть свое объяснение: он предположил, что так случилось потому, что воспитатель очень любила мальчика, и не выпускала его из рук.
Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна умерла в 2020 году в возрасте 83 лет. Свое горе артист скрывал целый год - потеря сильно подкосила его. Он был очень близок с мамой, и считал ее своим другом. "Он говорил - я с мамой могу и стопку выпить, и все рассказать, все откровенно", - рассказывал давний друг Андрея Данилко EL Кравчук в программе "Викриття.Післямова".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, где сейчас третья жена Сергея Тигипко. Алла Зиневич собрала четверых детей от политика, свою маму, и отправилась с ними за границу.
Также стало известно, что Tayanna и ее сын едва не погибли в собственном доме. Певица рассказала, что в считанные часы она и 12-летний Даниэль могли заработать смертельное отравление, первые симптомы которого ее преследовали еще с зимы.
Читайте также:
- Светлана Лобода показала на редком фото старшую дочь -14-летнюю Еву
- "Злоба, обиды": Наталка Денисенко поразила громким признанием
- "Разбил мне сердце": Настя Каменских расплакалась и обмолвилась о расставании
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред