Выплаты роженицам повысят: Кабмин хочет поддержать украинок

Правительство планирует усилить поддержку семей с детьми и будет стимулировать родителей трудоустраиваться.

https://glavred.info/economics/vyplaty-rozhenicam-povysyat-kabmin-hochet-podderzhat-ukrainok-10665947.html Ссылка скопирована

В Украине разработали новую программу поддержки родителей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Что предусматривает новая программа помощи родителям

Сколько составит единоразовая вылата роженицам

Продолжат ли выдавать беби-боксы малышам

Выплаты за рождение ребенка в Украине планируют изменить. Правительство разработало новую программу поддержки родителей. Среди прочего предусмотрены выплаты женщинам в размере 50 тысяч гривен после рождения ребенка.

Как свидетельствует проект, размещенный на сайте Федерации профсоюзов Украины, проект Министерства социальной политики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетания родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой период и на время ухода за ребенком после его рождения.

видео дня

Какие выплаты можно будет получить при рождении ребенка

Согласно проекту предлагается:

оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) пособие по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

предоставлять пособие по уходу за ребенком "єЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен правительством после принятия проекта акта.

Также при рождении ребенка одному из родителей ребенка (опекуну) осуществляется выдача одноразовой помощи "Коробка малыша".

"Коробка малыша" предоставляется на последнем сроке беременности, начиная с 36 недели беременности, в течение одного дня после рождения ребенка или в срок, не превышающий три месяца со дня рождения ребенка в порядке, определенном Кабмином.

"Шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и будут стимулировать родителей трудоустраиваться, а также будут стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования", - говорится в проекте документа.

Какие выплаты можно получить при рождении ребенка

Отметим, сумма пособия при рождении ребенка в 2025 году составляет 41 280 грн. Этот показатель не пересматривался с 2014 года.

Выплата 10 320 грн производится сразу после рождения малыша, а остальная сумма разбивается равномерными частями (по 860 грн) и выплачивается в течение следующих 36 месяцев.

Пособие по беременности и родам для безработных женщин, зарегистрированных в центре занятости, в 2025 году составляет 757 грн или 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Денежный эквивалент "коробки малыша" (беби-бокса) соответствует трем размерам прожиточного минимуму для детей младше 6 лет (7 689 грн).

Как писал Главред, в Украине уже собирались повысить выплаты при рождении ребенка. В 2021 году речь шла о сумме от 50 до 150 тыс. гривен. Размер выплат должен был зависеть от того, какой по счету ребенок рождается в семье. Проект закона так и не был рассмотрен Верховной Радой.

6 ноября 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона № 12184, согласно которому помощь при рождении ребенка планировалось начислять, учитывая размер прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Выплату помощи при рождении ребенка планировалось осуществлять единовременно в сумме, равной 25 прожиточным минимумам на ребенка (64 075 грн), а остальные пособия должны были выплачивать в течение 36 месяцев равными частями, то есть по 5 695 грн ежемесячно. Это проект закона также не дошел до зала парламента.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред