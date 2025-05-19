Путин может 'править пожизненно': в РФ готовят население к изменению конституции

Сейчас конституция РФ делает власть Путина почти неограниченной.

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В РФ могут изменить конституцию / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В РФ готовят население к новому изменению конституции

Вероятно, Путин хочет получить еще больше полномочий

Чиновники РФ начали готовить население к очередному изменению конституции, которое, вероятно, еще больше усилит полномочия диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что вице-спикер российской госдумы Петр Толстой заявил, что последние изменения в конституцию РФ, которые "обнулили" предыдущие четыре каденции Путина и позволили ему баллотироваться на выборах 2024 года, не являются завершающими, поскольку после начала так называемой СВО "многое изменилось".

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По его словам, новые изменения в конституцию РФ будут "гораздо существеннее", чем предыдущие.

"И хотя действующая конституция РФ позволяет Путину баллотироваться в президенты на шестой срок в 2030 году и делает его власть почти неограниченной, представляется, что Путин планирует оформить себе еще больше полномочий и возможность править пожизненно", - отметили в ЦПД.

Напомним, как сообщал Главред, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сейчас проходит военно-врачебную экспертизу в Москве, что уже вызвало обсуждение о возможной смене руководства в российском военном командовании.

Также сообщалось, что начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова могут назначить виновным в провале российских войск в районе Курска, ведь по данным росСМИ, он получал сообщение о подготовке наступления на этом направлении.

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