"Он боится": Зеленский объяснил, почему Путин не приехал на переговоры в Турцию

На Россию надо оказывать больше давления, подчеркнул Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/on-boitsya-zelenskiy-obyasnil-pochemu-putin-ne-priehal-na-peregovory-v-turciyu-10665614.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие Владимира Путина на переговорах / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Главное из заявлений Зеленского:

Путин боится прямых переговоров с Украиной

Решение об обмене пленными очень важно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин боится прямых переговоров с Украиной.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме с субботу, передает Интерфакс-Украина.

видео дня

"Мы в Турции очень ждали Путина, а он не приехал. Мы думаем, что он боится прямых переговоров", - подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский отметил важность решения об обмене пленными, но подчеркнул, что этого недостаточно.

"В любом случае, я думаю, что решение об обмене пленными очень важно, но другим людям нужно много. Я надеюсь, что мы получим этот результат", - сказал он.

Вместе с тем президент Украины также подчеркнул, что на Россию надо оказывать больше давления.

"Мы должны оказывать еще больше давления на Россию, на Путина, чтобы как можно скорее достичь мира. Нужно давить на него, еще больше давления, еще больше санкций", - сказал он.

Кроме того, украинский лидер также поблагодарил партнеров за пакеты санкций.

Со своей стороны, премьер-министр Канады Карни заверил Зеленского, что "канадский народ будет непоколебимым в поддержке народа Украины".

"Мы восхищаемся тем, что вы делаете," - сказал Карни.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме:

Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

Читайте также:

Мирные переговоры Украины и России Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред