В Германии проголосовали за изменение Конституции: тратить на Украину будут больше

Предоставляется "зеленый свет" для разблокирования 3 миллиардов евро для военной помощи Украине.

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В Германии проголосовали за изменение Конституции / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Кратко:

Голосование называют историческим

За изменения проголосовали 513 членов Бундестага, против – 207

Теперь законопроект отправится в верхнюю палату – Бундесрат

Нижняя палата немецкого парламента большинством голосов одобрила изменения в конституцию Германии, которые позволят стране занимать больше и инвестировать огромные суммы в вооруженные силы и инфраструктуру. Об этом сообщает "Укринформ".

Голосование называют историческим: ожидается, что решение Бундестага повлияет на все будущее европейской обороны и дальнейшую поддержку Украины. За изменения проголосовали 513 членов Бундестага, против - 207.

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Против голосовали правые радикалы из "Альтернативы для Германии", обе партии левого толка, а также одна демократическая партия. В общей сложности свои голоса отдали 720 парламентариев.

В будущем расходы на оборону и некоторые расходы на политику безопасности, превышающие 1% номинального ВВП, будут освобождены от правила долга.

Кроме того, предоставляется "зеленый свет" для разблокирования 3 миллиардов евро для военной помощи Украине.

Предполагается также создание специального фонда в размере 500 миллиардов евро для дополнительных инвестиций в инфраструктуру и дополнительных инвестиций для достижения климатической нейтральности к 2045 году. Кроме того, при составлении бюджетов федеральных земель местным властям будет предоставлена возможность для дополнительных заимствований.

Законопроект уже принят Бюджетным комитетом Бундестага 16 марта.

Принятие законопроекта явилось результатом договоренностей между ХДС/ХСС и СДПГ, которые ведут переговоры о формировании нового правительства. Для получения необходимого большинства эти две партии вынуждены были договариваться о совместном голосовании с "зелеными", которые смогли внести таким образом в проект документа некоторые из своих требований.

Теперь законопроект отправится в верхнюю палату - Бундесрат, представляющую 16 земель Германии, где он будет вынесен на голосование в пятницу. Лидеры двух крупнейших партий, ХДС/ХСС и социал-демократов, ожидают, что верхняя палата примет конституционные поправки без труда.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки истребителей F-16 Украине откладываются до 2026 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиэтапный план перевооружения ЕС и поддержки Украины.

В то же время Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект выводов Совета ЕС. Издание отмечает, что ранее ЕС уже одобрил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эта сумма остается неизменной, однако Будапешт выступает против нового пакета.

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