Путин демонстрирует "Ярс": эксперт объяснил, что на самом деле стоит за этим шагом

Специалист отмечает, что демонстрация ракеты направлена на запугивание Украины и Запада.

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Авиаинженер рассказывает о технических особенностях "Ярса" / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, Главред

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Почему "Ярс" не изменит ход войны и что скрывает этот запуск

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Как Россия пытается давить ракетными запусками

Возможный демонстрационный запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" не будет иметь реального военного значения. Такое мнение высказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап в комментарии РБК-Украина.

"Такое время, его нужно просто пережить. К этому "Ярсу", с одной стороны, надо быть готовым, но не разводить панику. Геймчейнджером он не станет точно. Только покажет, что Путин... может угрожать, поднимать ставки, что он якобы всесилен и ему плевать на санкции. Но как переговоры являются театром Трампа, так и путинские угрозы 'Ярсом'... только театром для Трампа и для Европы", - отметил эксперт. видео дня

По мнению Криволапа, запуск имеет целью запугивание Украины и Запада, ведь России больше нечем удивить.

"Я был уверен, что было два-три экземпляра 'Орешника'. Но один они запустили по Днепру, второй сгорел, а третьего, скорее всего, не было", - отметил он.

Эксперт также сравнил "Ярс" с предыдущими разработками РФ. По его словам, это трехступенчатая ракета, которая стала основой для создания РС-26 "Рубеж", так и не пошедшей в серийное производство. В случае с "Орешником", по его словам, оставили две ступени и прикрепили к ним макет боеголовки.

Относительно возможного места запуска, эксперт считает, что в этот раз его могут провести из Свердловской области, тогда как "Орешник" запускали из Капустина Яра, откуда до Днепра было около 800 км.

РС-24 "Ярс" / Инфографика: Главред / Главред

"Поэтому и вынуждены где-то за Уралом запускать, ближе не получится, надо чтобы они уложились в эту дистанцию. И то я считаю, что это будет очень трудно", - подытожил авиаэксперт.

Запуск ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" - что известно

Напомним, Россия готовится к "учебно-боевому" запуску межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" в ночь на 19 мая. Главное управление разведки заявило, что пуск проведет расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения вблизи Свободного в Сверловской области.

Как сообщал Главред, российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" - стратегическая ядерная система пятого поколения. Она создана для ответного удара в случае ядерной атаки и представлена в стационарном (шахтном) и мобильном вариантах.

Кроме того, по данным ГУР, пуск ракеты проведет расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения РФ. Старт - из района вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, который расположен более чем в 1600 км от украинской границы.

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