Известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства

Вы узнаете:
- Как удалить сильный налет в унитазе
- Что разъедает известковый налет
Известковый налет - это минеральные отложения, которые могут образовываться на поверхностях (в том числе и на унитазе), из которых испарилась жесткая вода.
Обычно испарение жесткой воды приводит к появлению налета, который имеет коричневый, желтый или серый налет. Такой налет затрудняет очистку туалета из-за его устойчивости.
Одна из участниц группы Mrs Hinch Tips and Tricks в Facebook анонимно поделилась своим беспокойством относительно поддержания гигиены туалета. Она написала, что никак не может найти эффективный способ очищать туалет, ведь сразу после того, как его помыли, он белый, а вот через несколько недель коричневые пятна снова возвращаются, пишет express.co.uk.
Другие участники группы в Facebook отреагировали, и каждый предлагал свой эффективный способ для очищения известкового налета в туалете. Самым частым предложением было использование средства для чистки туалетов Harpic Power Plus.
Пользовательница Сара Гилл отметила, что Harpic в черной бутылке растапливает известковый налет и предотвращает его повторное появление.
"Harpic растапливает известковый налет. Я использую его каждую неделю, чтобы он не появлялся снова. Мой туалет теперь всегда блестящий", - отметила она.
Другая пользовательница, Элли Барретт, также отметила эффективность такого средства. Она объяснила, что его нужно нанести на загрязнение и оставить на несколько минут, а затем смыть.
"Используйте Black Harpic раз в неделю. Оставьте его в унитазе на 10 минут перед смыванием, и известковый налет никогда не вернется", - добавила еще одна пользовательница Джейн Хоули.
Тем, кто ищет более естественные средства, пользователи посоветовали использовать лимонную кислоту.
"Я всегда использую лимонную кислоту, и мой туалет блестящий, и так было уже много лет", - отметила пользовательница Сэнди Герринг.
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