Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

Готовим быстрый и легкий рецепт салата с ананасом на праздник, рецепт восхитит всех.

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Быстрый рецепт салата на праздник / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вот-вот гости на пороге, а салат еще не приготовили? Тогда предлагаем самый быстрый и очень вкусный рецепт салата, от которого все будут в восторге.

Салат настолько вкусный, что точно станете королевой вашего праздничного стола.

Салат легкий на праздник - рецепт

Вам понадобится:

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Ветчина или балык - 300 гр

Ананас - 1 банка

Кукуруза сладкая - 250 гр

Яйца - 4 шт

Помидоры - 1 большой или черри 4 шт

Твердый сыр - 200 гр

Маслины или оливки по вкусу

Яйца отварить до готовности 10 минут, остудить и почистить.

Пока яйца варятся для сала, нарезаем все ингредиенты.

Ветчина, балык или любое ваше мясо нарезать небольшими брусочками и отправить в салатник.

С кукурузы и ананас слить всю жидкость. Кукурузу всыпать сразу к ветчине.

Ананасы стоит порезать на небольшие квадратики.

Яйца, когда уже остыли, порезать на кубики или пропустить через сеточку.

Помидор порезать на кубики и добавить в салатник.

Также красиво порезать на кубики сыр.

Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и подсолить по вкусу.

Украсить салат оливками или маслинами и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить быстрый салат на праздничный стол - рецепт

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Кто такая mari_romanova mari_romanova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На mari_romanova подписаны более 16 тысяч пользователей соцсети.

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