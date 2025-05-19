Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

Вот-вот гости на пороге, а салат еще не приготовили? Тогда предлагаем самый быстрый и очень вкусный рецепт салата, от которого все будут в восторге.
Салат настолько вкусный, что точно станете королевой вашего праздничного стола.
Салат легкий на праздник - рецепт
Вам понадобится:
- Ветчина или балык - 300 гр
- Ананас - 1 банка
- Кукуруза сладкая - 250 гр
- Яйца - 4 шт
- Помидоры - 1 большой или черри 4 шт
- Твердый сыр - 200 гр
- Маслины или оливки по вкусу
Яйца отварить до готовности 10 минут, остудить и почистить.
Пока яйца варятся для сала, нарезаем все ингредиенты.
Ветчина, балык или любое ваше мясо нарезать небольшими брусочками и отправить в салатник.
С кукурузы и ананас слить всю жидкость. Кукурузу всыпать сразу к ветчине.
Ананасы стоит порезать на небольшие квадратики.
Яйца, когда уже остыли, порезать на кубики или пропустить через сеточку.
Помидор порезать на кубики и добавить в салатник.
Также красиво порезать на кубики сыр.
Все ингредиенты соединить, заправить майонезом и подсолить по вкусу.
Украсить салат оливками или маслинами и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить быстрый салат на праздничный стол - рецепт
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mari_romanova - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На mari_romanova подписаны более 16 тысяч пользователей соцсети.
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