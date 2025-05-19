"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса

Джей Ди Вэнс предположил, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже, не совсем знает, как выйти из войны".

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Вэнс заявил о "тупике" в переговорах по Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, сайт Кремля

Что сказал Джей Ди Вэнс:

Переговоры о войне в Украине зашли в определенный тупик

США должны сказать, что это не наша война

Переговоры об окончании войны в Украине зашли в тупик. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его цитирует Clash Report.

"Мы понимаем, что переговоры о войне в Украине зашли в определенный тупик", - отметил он. видео дня

Также он предположил, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже, не совсем знает, как выйти из войны".

"Если Россия не желает участвовать, в конце концов США должны сказать, что это не наша война", - добавил Вэнс.

Следует отметить, что эти заявления прозвучали незадолго до запланированного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Путиным.

Разговор Трампа и Путина - что известно

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

По его словам, единственное, что может развязать тупик, который сложился с переговорами по окончанию войны в Украине, - "это прямой разговор между Трампом и Путиным". Рубио напомнил, что сам глава Белого дома "уже открыто выразил уверенность, что это должно произойти".

После этого у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным. Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным, который должен состояться 19 мая, будет очень успешным. Разрыв между Украиной и РФ сократился, заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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