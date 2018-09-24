В ВМС заявили об "опасных инцидентах" с Россией во время прохождения кораблей в Азовском море

Командование Военно-морских сил ВСУ констатирует о наличии ряда опасных инцидентов во стороны России во время перехода кораблей ВМС ВС Украины "Донбасс" и "Корец" через Керченский пролив в Азовском море.

"В Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ", - заявили в пресс-центре ВМС.

Отмечается, что движение кораблей проходило в чрезвычайно сложных условиях, поскольку самолеты России "неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах".

После преодоления опасного участка, подчеркнули в ВМС, украинские корабли продолжают выполнять задание в сопровождении бронированных катеров "Лубны" и "Кременчуг".

"Соответствующие силы и средства Вооруженных Сил Украины в том числе и авиация также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы", - сказано в сообщении.

В пресс-центре акцентировали, что ВСУ делают все возможное, чтобы не позволить России сделать Азовское море "своим внутренним озером".

Напомним, ранее Порошенко заявил, что поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины перебазировались из Одессы в Азовское море в рамках создания новой военно-морской базы флота Украины в этой акватории.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону". Депутат так называемого Госсовета аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал появление у берегов полуострова украинских кораблей провокацией.