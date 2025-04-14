"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

Лера Мандзюк пообщалась с Тиной Кароль.

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Тина Кароль - общение с Лерой Мандзюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Лера Мандзюк встретилась с Тиной Кароль

Как она пошутила над певицей

Украинская юмористка Лера Мандзюк пошутила над певицей Тиной Кароль на камеру.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Тины.

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"Я сегодня видела Тину Кароль вблизи, вживую. И хочу вам сказать, что сбылись мои опасения - она ​​в жизни намного хуже, чем на экране. Сами смотрите", - съязвила Мандзюк.

Смотрите видео, как Тина Кароль пообщалась с Лерой Мандзюк:

Тина Кароль и Лера Мандзюк / фото: скрин t.me, Тина Кароль

В ответ певица переспросила, как же она выглядит - хуже или лучше, но Лера сказала, что хуже. Кароль сразу же засмеялась, а юмористка сказала, что вообще-то Тина должна была расстроится.

"Завелась, останови меня. Смотри на нее. Подружка моя", - добавила юмористка.

Тина Кароль умеет шутить над собой / фото: instagram.com, Тина Кароль

Также в конце видео знаменитости отправили поклонникам воздушные поцелуи.

Напомним, ранее Лера Мандзюк рассказала, что украинская певица Тина Кароль не должна ездить в поездах "Укрзалізниці" из-за своего высокого статуса. Она отметила, что Тина Кароль в прекрасной физической форме, но обратила внимание на смешные моменты.

Тина Кароль / Главред

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Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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