США предложили фрегаты для украинских ВМС

США предложили Украине фрегаты управляемой ракетной обороны (УРО) типа Oliver Hazard Perry - корабли могут передать Украине в рамках реализуемой в США программы "Избыточное армейское имущество".

Руководство США направило через военного атташе посольства письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ, в четверг, 18 октября, сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на источники.

"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы Избыточное имущество (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.

Если Украина получит эти корабли, обороноспособность украинского флота значительно возрастет.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. всего на верфях в США, Испании, Австралии и Тайване был построен 71 фрегат. Сейчас кроме США находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании и др.

"Перри" разрабатывались, как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk 13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.

Также фрегаты вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).

ТТХ фрегатов "Оливер Перри":

Водоизмещение: 4200 тонн

Длина: 135 метров (FFG-7, FFG-9 — 27, FFG-30 — 31, FFG-34 — 35), 138,1 метров

Ширина: 13,7 метров

Осадка: 6,7 – 7,77 метров

Скорость: до 29 узлов

Экипаж: 219 человек

Дальность плавания: до 5000 миль

Ранее в США на военно-морской базе в Балтиморе Военно-морским силам Украины в присутствии президента Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны Майкла Макаллистера прошла церемония передачи двух катеров класса "Айленд".