На украинском флоте рассказали, зачем будет построена военная база в Азовском море

Корабли.Иллюстративное фото / facebook.com/pg/navy.mil.gov.ua

Новая база украинских ВМС на побережье Азовского моря будет построена из-за "российской минной угрозы".

Такую информацию в интервью порталу "Громадське" озвучил заместитель главы штаба украинского флота по вопросам евроатлантической интеграции Андрей Рыженко. "Основной задачей базы будет защита портов Азовского моря и обеспечения безопасности судоходства, предусматривающий проведение противоминных мероприятий. Это приоритетное направление развития ВМС", — сказал он.

Также Рыженко добавил, что группировка ВМС Украины в Азовском море пополнилась двумя артиллерийскими бронекатерами со "сканерами бокового обзора" для безопасного проведения противоминных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб ВСУ утвердил план создания военно-морской базы в Азовском море. Позднее возможную боеспособность такого объекта спрогнозировали американские военные эксперты.