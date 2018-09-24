Генштаб ВСУ утвердил план создания военно-морской базы в Азовском море

24 сентября 2018, 21:18

В парламенте завили, что структура изначально будет построена по принципу морских портов.

Крым корабли
Создание военно-морской базы на Азове уже почти стартовало / qha.com.ua

Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ратифицировал план по возведению военно-морской базы в Азовском море.

"Соответствующие планы развертывания уже утверждены Генштабом, базы будут созданы быстро, с учетом наличия оперативно-тактических соединений", - сказал он в эфире телеканала 112 Украина.

Политик подчеркнул, что изначально база будет иметь торговую инфраструктуру, однако впоследствии ее намерены усовершенствовать.

"Что касается инфраструктуры, то пока будет использоваться инфраструктура торговых портов, в дальнейшем она будет развиваться в направлении военного применения, возможно, со строительством дополнительных причалов", - акцентировал нардеп.

По словам Винника, Украина без каких-либо нарушений использует свое право на укрепление границ.

"У нас сейчас несколько таких участков — админграница с временно оккупированным Крымом, азовское побережье от Геническа до Мариуполя. Эти участки должны быть укреплены наличием военного контингента", - добавил он.

Как ранее сообщалось, назначенные россиянами "представители власти" аннексированного полустрова Крым обвинили украинских военных моряков в нагнетании обстановки в акватории Азовского моря.

Напомним, о планах по строительству военно-морской базы на побережье Азовского моря стало известно в середине сентября.

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