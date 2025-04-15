Великая среда 2025: что нельзя делать 16 апреля, чтобы не привлечь неприятности

Что можно делать 16 апреля. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье.

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Что нельзя делать 16 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день проливной дождь

Кому нельзя отказывать в помощи в этот день

Что нужно посеять 16 апреля

16 апреля церковь вспоминает об Ильиснко-Черниговской иконе Божией Матери, известной как Черниговская икона Божией Матери. Как сообщает Главред, её образ написали в 1658 году иконописцем Григорием Дубенским. Её хранили в Троицком монастыре в Чернигове. Через несколько лет из глаз образа Богородицы потекли слезы прямо перед тем, как на Чернигов напало войско Крымского хана.

Враги ворвались в монастырь, забрали всю утварь, опрокинули иконы, но образ Богородицы остался нетронутым. В пещере преподобного Антония Печерского укрывалась братия, враг не смог туда попасть.

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Что можно делать 16 апреля

В этот день нужно помолиться перед иконой чудотворной Черниговской Богородицы. У нее просят исцеления от недугов.

В этот день можно сажать рассаду овощей. Считается, что тогда будет хороший урожай.

Что нельзя делать 16 апреля

1. Нельзя 16 апреля ругаться и ссориться. Это считается грехом.

2. Нельзя 16 апреля брать и давать что-то взаймы. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 16 апреля отказывать в помощи нуждающимся. Это притянет неприятности в вашу жизнь.

4. Нельзя 16 апреля устраивать громкие развлечения. Это считается неуместным.

5. Нельзя 16 апреля сеять, копать землю и заниматься тяжелым домашним трудом.

Приметы 16 апреля

Если в этот день ветрено и прохладно, то жары до лета не будет.

Если в этот день гром, то будет хороший урожай хлеба.

Если в этот день проливной дождь, то лето будет жарким.

Если в этот день ясно, то погода будет сухой.

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