Чистый четверг 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Что можно делать 17 апреля. Строгие приметы и запреты, которые очистят от болезней и грехов.

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Что нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Что нельзя одалживать в этот день

Что нужно сделать дома 17 апреля

17 апреля церковь отмечает Чистый четверг. Как сообщает Главред, этот день очень важный для верующих. Именно в этот день произошло такое событие, как Тайная вечеря, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Иисус собрал своих учеников на последнюю трапезу, уже зная, что один из его учеников предаст его. Он установил таинство Евхаристии - употребление хлеба и кагора. После этого он омыл ноги апостолам, показывая пример служения и взаимного уважения. После вечери Иуда Искариот за 30 серебренников передал властям информацию о том, где находится Христос.

видео дня

В тот вечер четверга Иисуса арестовали и сослали в темницу. Начиная с Чистого четверга в храмах проводят проповеди, вспоминая все земные страдания Христа и его распятие на Голгофе. Священники читают 12 Страстных Евангелий, рассказывая о том, что пережил Иисус перед казнью.

Что нужно делать 17 апреля

В этот день нужно принять душ или ванную. Сделать это нужно с утра. Это может смыть болезни.

В этот день нужно убрать в доме, вымыть окна и стирать одежду. Считается, что тогда в доме поселится благополучие и удача.

В этот день можно готовить пасхальные блюда. День считается благоприятным для такого. Однако есть эти блюда нельзя.

В этот день нужно сходить в храм на богослужение. Верующие могут исповедоваться и причаститься.

Что нельзя делать 17 апреля

1. Нельзя 17 апреля лениться и бездельничать. Физический труд в этот день приветствуется.

2. Нельзя 17 апреля ссориться и желать другим зла. Иначе конфликты затянутся надолго.

3. Нельзя 17 апреля ничего одалживать. Иначе вместе с деньгами и другими вещами вы отдадите свое счастье.

4. Нельзя 17 апреля работать после заката. Вечер нужно посвятить молитве.

5. Нельзя 17 апреля ходить в грязной, изношенной одежде и ложиться спать немытым.

Приметы 17 апреля

Если в этот день солнечная погода, то конец весны будет теплым.

Если в этот день дождь, то до лета будет пасмурно.

Если в этот день сильный ветер, то год будет непогожий.

Если в этот день туман, то мая будет дождливым.

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