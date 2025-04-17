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Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

Ангелина Подвысоцкая
17 апреля 2025, 16:18
531
Что можно делать 18 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от греха.
приметы
Что нельзя делать в Страстную пятницу / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день идет дождь
  • Почему нельзя печь паски в этот день
  • Можно ли мыть голову 18 апреля

18 апреля церковь отмечает Страстную пятницу. Как сообщает Главред, в этот день после ареста Иисуса Христа его повели на допрос к префекту Понтию Пилату. Тот подверг Сына Божиего жестким пыткам. Пилат планировал даже отпустить Иисуса и казнить реального преступника Варавву. Однако народ требовал, чтобы был казнен именно Иисус.

Тогда Сына Божьего распяли на кресте. Прямо в тот момент произошло сильное землетрясение. Смерть Иисуса считается несправедливой. Он искупил все грехи человечества.

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Что можно делать в Страстную пятницу 18 апреля

  • В этот день можно сеять морковь, свеклу, редьку, укроп и другую зелень.
  • В этот день можно мыть голову и даже стричься. Личная гигиена не может быть грехом.
  • В этот день можно красить яйца и готовить блюда к пасхальному столу. Но пробовать их не стоит.
  • В этот день нужно молиться дома или пойти в церковь.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 18 апреля

1. Нельзя 18 апреля ссориться и злословить. Конфликты тяготят душу.

2. Нельзя 18 апреля вечером выходить из дома без надобности. В это время нужно уделить время молитве.

3. Нельзя 18 апреля заниматься тяжелым или грязным физическим трудом. Уборкой и стиркой нужно заниматься в Чистый четверг.

4. Нельзя 18 апреля печь паски. День неблагоприятный для подобного.

Приметы 18 апреля

  • Если в этот день тепло и солнечно, то лето будет ранним и сухим.
  • Если в этот день сильный и порывистый ветер, то май будет дождливым.
  • Если в этот день дождь, то год будет урожайным.
  • Если в этот день птицы активно щебечут, то погода будет теплой.

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Что стоит учитывать читателю

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