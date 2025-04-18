Страстная суббота 2025: очень строгие запреты и приметы 19 апреля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день пасмурно
- Почему нельзя выносить мусор в этот день
- Можно ли убирать и готовить 19 апреля
19 апреля церковь отмечает Страстную субботу. Как сообщает Главред, эту субботу также называют Великой, Красильной, Тихой. В Страстную пятницу распяли Иисуса Христа, а всю субботу его тело пролежало в гробнице.
В Великую субботу у гроба Христа собралось очень много людей. Их скорбь была очень тяжелой. Многие надеялись на то, что он воскреснет. Именно эти дни стали последними в земной жизни Иисуса Христа.
Что можно делать 19 апреля
- В этот день нужно посетить церковное богослужение. Также стоит помолиться.
- В этот день можно готовить блюда для пасхального стола.
- В этот день можно заниматься уборкой. Хоть это нужно было сделать в Чистый четверг, но церковь не считает это грехом.
- В этот день нужно помочь нуждающимся. Это вернется вам сторицей.
- В этот день нужно простить себя и попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть.
Что нельзя делать 19 апреля
1. Нельзя 19 апреля устраивать шумные вечеринки. Лучше провести время тихо и спокойно.
2. Нельзя 19 апреля выносить мусор. Вместе с ним можно вынести из дома достаток и счастье.
3. Нельзя 19 апреля давать деньги взаймы. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
4. Нельзя 19 апреля ссориться и ругаться. День нужно провести в мире.
Приметы 19 апреля
- Если в этот день тепло, то конец мая будет холодным.
- Если в этот день холодно, то мая будет теплым.
- Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.
- Если в этот день распустилась береза, то лето будет жарким.
Вас также заинтересует:
- 3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться
- Лунный календарь на 18 апреля: что категорически нельзя делать в этот день
- Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред