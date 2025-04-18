Страстная суббота 2025: очень строгие запреты и приметы 19 апреля

Что можно делать 19 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать в Страстную субботу / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пасмурно

Почему нельзя выносить мусор в этот день

Можно ли убирать и готовить 19 апреля

19 апреля церковь отмечает Страстную субботу. Как сообщает Главред, эту субботу также называют Великой, Красильной, Тихой. В Страстную пятницу распяли Иисуса Христа, а всю субботу его тело пролежало в гробнице.

В Великую субботу у гроба Христа собралось очень много людей. Их скорбь была очень тяжелой. Многие надеялись на то, что он воскреснет. Именно эти дни стали последними в земной жизни Иисуса Христа.

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Что можно делать 19 апреля

В этот день нужно посетить церковное богослужение. Также стоит помолиться.

В этот день можно готовить блюда для пасхального стола.

В этот день можно заниматься уборкой. Хоть это нужно было сделать в Чистый четверг, но церковь не считает это грехом.

В этот день нужно помочь нуждающимся. Это вернется вам сторицей.

В этот день нужно простить себя и попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть.

Что нельзя делать 19 апреля

1. Нельзя 19 апреля устраивать шумные вечеринки. Лучше провести время тихо и спокойно.

2. Нельзя 19 апреля выносить мусор. Вместе с ним можно вынести из дома достаток и счастье.

3. Нельзя 19 апреля давать деньги взаймы. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

4. Нельзя 19 апреля ссориться и ругаться. День нужно провести в мире.

Приметы 19 апреля

Если в этот день тепло, то конец мая будет холодным.

Если в этот день холодно, то мая будет теплым.

Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.

Если в этот день распустилась береза, то лето будет жарким.

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