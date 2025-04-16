У Трампа заговорили об экономическом партнерстве с РФ - что известно

Что известно:
- США рассматривают возможность экономического партнерства с РФ
- Сначала РФ должна прекратить огонь в Украине
Белый дом рассматривает возможность экономического партнерства между РФ и США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.
В США положительно характеризуют визит спецпосланника Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа к российскому диктатору Владимиру Путину. Разговор между Уиткоффом и Путиным называют "продуктивным".
"Россия имеет стимул прекратить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала нам нужно добиться прекращения огня (в Украине - ред.). И президент (Трамп - ред.) и Уиткофф ясно дали это понять россиянам", - сказала Левитт.
Санкции против РФ - последние новости
Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумах журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.
"Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.
В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
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