В США готовят ужесточение санкций против РФ: что известно

Демократы хотят оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

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В США предлагают поддержать Украину и ввести санкции против России / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Демократы подготовили проект закона о поддержке Украины

Против РФ могут усилить санкции

Документ еще официально не обнародован

Представители Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы. Документ еще не опубликован публично, пишет Reuters.

Ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен Грег Микс представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине: от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против РФ.

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Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.

Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования.

В третьем говорится о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

"Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Санкции против РФ - последние новости

Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумам журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.

"Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.

В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

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