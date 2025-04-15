В США готовят ужесточение санкций против РФ: что известно

Главное:
- Демократы подготовили проект закона о поддержке Украины
- Против РФ могут усилить санкции
- Документ еще официально не обнародован
Представители Демократической партии в Конгрессе США представили законопроект, призванный усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против Москвы. Документ еще не опубликован публично, пишет Reuters.
Ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен Грег Микс представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине: от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против РФ.
Согласно проекту, в первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности специального координатора по вопросам восстановления Украины.
Второй раздел касается помощи по безопасности, в частности прямых кредитов и военного финансирования.
В третьем говорится о строгих санкциях и экспортном контроле, которые должны коснуться российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.
По словам информированных источников агентства, это – очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.
"Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января", - говорится в сообщении.
Санкции против РФ - последние новости
Как писал Главред, после ракетного удара РФ по Сумам журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, введет ли он новые санкции против России. Американский лидер ответил, что РФ и так находится под ограничениями, которые были введены ранее.
"Я уже имею ограничения против России. Я их вводил", - сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Трамп продлил действие санкций против России на один год. Речь идет о пакете санкций, введенном предыдущим президентом США Джо Байденом в 2021 году.
В Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
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